台南校園登革熱要教師擔責惹議 教產工會：教育局應道歉

台南登革熱疫情險峻，學校都全力投入防疫工作，但老師也擔心受到處分，副市長葉澤山已強調，不會處分老師。台南教育產業工會今天強調，老師不是防疫破口，更不是替罪羔羊，市政府祭出校園染疫懲處教師的規定，不僅荒謬可笑，更凸顯市府防疫不力、甩鍋卸責的事實，應道歉。

教育局回又表示，校園防疫工作需要大家共同協力，感謝所有學校人員與志工的辛勞與付出，有關不會對基層教職員祭出嚴懲，9月11日市府已公開說明；針對「學生住家自我檢核表」也無強制性，只希望提供學生機會教育，偕同家長做好家戶病媒蚊孳清。教育局重申，由於開學後，學校是師生群聚場所，為確保師生健康、讓家長放心，仍請學校持續落實校園巡、倒、清、刷，阻絕病媒蚊孳生並讓疫情早日停歇。

南市教育局日前發出只要校內查獲陽性孳生源被舉發，或經疫調認定教職員在校內感染，就將追究相關人員責任的公文，引起老師的緊張，擔心染疫可能遭處分。

台南市教育產業工會理事長陳葦芸表示，教育同仁積極協助校園防疫工作，之前市政府無來由的懲處令，不僅嚴重打擊教育同仁士氣，也完全無助於滅蚊與防疫，已經引學校教職員普遍的反彈與抗議，即使日前副市長葉澤山說明「未曾表示將針對學校基層教職員祭出嚴懲，實屬誤傳。」但有公文卻是事實，而教育局9月12日再次發文各校，文中隻字未提取消懲處，這樣的行政舉措真的只是葉副市長所言的誤傳？

台南教產要求教育局必須再發公文明白表示取消行政處分，以安教育現場相關人員之心，以及取消「學生住家自我檢核表」，避免陷教師於不義，帶頭教育學生如何做假。教產強調，「學生住家自我檢核表」倍受現場教師詬病，每周兩次的檢核只是形式主義的做法，是無效數據的堆積，且是否確實勾選，根本無從查起，又如何能獎勵學生?

陳葦芸指出，開學以來市府交付的任務已經爆表，教育局加碼要求學校配合，除教室清消、宣導登革熱防治，老師還要核對確認每周兩次的學生在家自檢表，每天早上8點通報班上發燒的學生名單，如確診而請假，還要提供線上課程；各校學務主任與衛生組長更有填不完的報表、寫不完的報告，一有耽擱，動輒就被扣上不重視校園防疫的大帽子。

陳葦芸說，儘管大家早已身心俱疲，但老師們依舊全力配合、齊心防疫，對於教職員的辛勤付出，老師們感受不到市府的同理與關懷。教育局應為此次造成現場教師不安道歉，因為此刻當務之急是消滅登革熱，不是消滅教師對市府和教育局的信任。