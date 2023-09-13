農業部與崙背酪農座談 允諾比照養豬百億基金協助產業

雲林崙背鄉是國內4大酪農專區之一，酪農陳情，飼養成本受進口草料上漲影響增加，加上有時產量過剩，近年又遭植物奶、燕麥奶夾擊產銷陷困；立委劉建國今邀農業部次長陳添壽下鄉聽取心聲，有酪農提出減量保價、改善設施提高競爭力，也建議比照養豬百億基金協助產業。陳允諾，會和酪農相關組織取得共識執行。

劉建國今與陳添壽、農業部畜牧司副司長李宜謙、農業部畜產試驗所所長黃振芳、農業部動植物防疫檢疫署組長林念農、中華民國酪農協會理事長李恂潭，及崙背鄉長李泓儀、鄉民代表李居安、縣議員洪如萍和鄭玲惠等人今午至崙背鄉與酪農座談。

台灣年產乳量約43萬公噸左右，產量旺盛時多達47公噸，產業逐年成長；但當乳量過剩時，供需不平衡，銷售問題接踵而來。當地酪農表示，本土乳品面對進口大廠、市面上的乳品選擇多樣化等競爭，經營辛苦。

目前政府雖在全國各縣市每周提供1次學童奶，但有酪農認為次數還不足以解決問題，建議可調增至每周2至3次，尤其是乳品過剩時最終都只能倒掉，看在酪農眼裡相當心酸也太浪費，訴求政府至少要以基本單價收購、增加媒合國軍飲用國產奶等，讓酪農不致血本無歸。

林姓酪農認為，以超商等銷售終端販售的拿鐵咖啡，所用的乳品消費者不見得知道品牌，也沒有選擇權，為了推廣國產乳，建議項目表增加成分標示，並讓消費者自行選擇，以增加本土銷售量；洪如萍也提到，現今1罐奶粉要價直逼千元，不少是國際知名廠牌，認為台灣既然有成熟技術，應可建立1支國產奶粉產線、創設自我品牌，解決生產及製造端的困境，也有助家長減輕育兒負擔。

劉建國表示，酪農產業受氣候變遷影響，生產成本增加，他認為，保價保量、保價減量及改善酪農專區相關設施等，都有利提高產業競爭力，此外他爭取成立酪農基金、設置區別國產和進口乳品的標章，要求農業部積極執行。

陳添壽表示，為提升酪農經營、穩定產量及價格，包括調節供需、開發加工產品，媒合學童食用優酪乳、保久乳等及產業基金協助運作等建議，均會帶回意見並規畫執行。