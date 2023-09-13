虱目魚產季到量多價跌 南市府辦行銷16日起登場

台南市虱目魚產季到，池邊價從原本4、5月間的每台斤70元高價，降到目前每台斤48到50元左右，比去年同期58到60元低，養殖漁民認為是進入產季，陸續捕撈出貨，加上市場買氣淡、外銷下滑，以及進口虱目魚打亂市場等多種因素所導致，農業局16日起將在主要產地辦理產業活動行銷。

根據統計，南市虱目魚去年申報養殖面積3611公頃，今年申報放養面積則是3144.55公頃，較去年減少400多公頃，年初到4月間池邊價飆高，曾經出現每台斤近70元的高價，也引發是否因為沿海種電影響產量的疑慮，但上月開始價格逐漸下滑，目前每台斤約為50元左右。

七股區黃姓養殖戶表示，最近進入產期，西部沿海虱目魚陸續補撈出貨，量多價格自然下滑，加上國人生活及飲食習慣改變，虱目魚在南部是人氣小吃，中北部沒那麼普遍，而農曆7月拜拜傳統會湊「三牲」，現在年輕一輩並不在意，還有外食趨勢等，市場攤販反應銷量大不如前，供過於求，也造成池邊價下滑。

南縣區漁會總幹事陳崇德表示，近年養殖成本隨著飼料、人事支出、土地租金上揚等因素不斷增加，平均每台斤從45到50元不等，目前池邊價格已經接近成本，但仍在市場機制內，需要擔心的是傳聞市面上有從東南亞以「下腳料」名義進口的虱目魚，裡面混有魚肚、魚皮、碎肉等，流入直播、小吃店等，也影響本產虱目魚價格，另外外銷也有消退跡象。

南市農業局表示，虱目魚收購後約7成加工、3成則是鮮魚銷售，南市養殖面積、產量都是全台第一，近期價格下滑判斷是大量捕撈出魚導致，是否有進口混充本土貨情形，會持續注意，16日起將依序在將軍、學甲、安南、北門、七股等產地舉辦產業活動行銷。