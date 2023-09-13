快訊

不再經典！iPhone 15一設計消失 網崩潰：開會時常常用到

全往同方向跑！旅客車廂內竄逃跌倒畫面曝 北捷回應了

錢康明爆離職前都有「新竹跨年活動」 竹市府駁內幕5點聲明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義縣累積18例本土登革熱 翁章梁：疑出現群聚現象

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣大林鎮出現2名登革熱者與筍農工作有關，縣長翁章梁懷疑有群聚現象，衛生局正嚴密監控中。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣大林鎮出現2名登革熱者與筍農工作有關，縣長翁章梁懷疑有群聚現象，衛生局正嚴密監控中。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣今天新增登革熱本土確診1例，民雄鄉21歲男性、具台南旅遊史。衛生局昨天針對高風險大林、竹崎鄉2村里確診案，在住家周圍100公尺內擴大採檢31名接觸者，NS1快篩陽性6人，包括竹崎鄉4人、大林鎮2人，懷疑有群聚現象，將擴大範圍疫調及化學防治。

縣長翁章梁表示，目前累計18例確診，分別為梅山及竹崎鄉各5例、民雄鄉4例、大林鎮3例、太保市1例。昨天擴大篩檢新增通報竹崎鄉4人，皆為附近100公尺內住家鄰居；另，大林鎮快篩陽性2人與筍農工作有關，恐有群聚現象，衛生局正嚴密監控中。

翁章梁也說，縣府與公所團隊啟動孳生源清除及化學防治，強調民眾至竹林或果園採生竹筍或水果時應做好個人防蚊，穿著淺色長袖衣褲或袖套、防蚊帽及使用經政府核可的防蚊藥劑，務必配合防治政策，共同防堵疫情蔓延。

衛生局長趙紋華提醒，出現發燒、筋骨痠痛、後眼窩痛等症狀應盡速就醫，詳細告知足跡活動史，不論醫療院所、醫護或病人本身，加強TOCC問診、善用NS1快篩快速診斷，及早發現才能降低隱藏期，民眾需主動清除家戶孳生源及配合化學噴藥。

嘉義縣大林鎮出現2名登革熱者與筍農工作有關，縣長翁章梁懷疑有群聚現象，衛生局正嚴密監控中。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣大林鎮出現2名登革熱者與筍農工作有關，縣長翁章梁懷疑有群聚現象，衛生局正嚴密監控中。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣大林鎮出現2名登革熱者與筍農工作有關，縣長翁章梁懷疑有群聚現象，衛生局正嚴密監控中。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣大林鎮出現2名登革熱者與筍農工作有關，縣長翁章梁懷疑有群聚現象，衛生局正嚴密監控中。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣登革熱累積18例確診，衛生局針對確診者住家擴大100公尺範圍疫調、孳生源清除及化學防治。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣登革熱累積18例確診，衛生局針對確診者住家擴大100公尺範圍疫調、孳生源清除及化學防治。圖／嘉義縣政府提供

衛生局 快篩陽性 確診 翁章梁 登革熱

延伸閱讀

藝術下鄉到嘉縣六腳鄉 老少同台「搬布袋戲」娘媽傳奇

嘉義豪雨 中埔赤蘭溪暴漲洪水襲良田 農損初估破2千萬

嘉義豪雨災第二天 翁章梁勘災：政府救助金不多

暴雨釀災嘉縣多處道路中斷 翁章梁：半數已搶通

相關新聞

嘉縣累積18例本土登革熱 翁章梁：疑出現群聚現象

嘉義縣今天新增登革熱本土確診1例，民雄鄉21歲男性、具台南旅遊史。衛生局昨天針對高風險大林、竹崎鄉2村里確診案，在住家周...

台師大團隊驗證台南布可星球提升閱讀力 國小進步26分

南市為推動閱讀教育，3年前打造從國小到高中的閱讀理解平台「布可星球」，閱讀人次已超過2千萬，台師大教授宋曜廷閱讀研究團隊...

「咱的許石咱的歌」 金曲歌王謝銘祐及麵包車樂團開唱

1950年代，出生於台南的全方位流行音樂家許石(COCHO)，寫出了「安平追想曲」、「鑼聲若響」、「南都夜曲」等膾炙人口...

台南城鎮風貌獲中央佳評 新化風情小鎮明年逐步完工

台南市政府積極爭取中央資源投入公共建設，「新化風情小鎮。人文水綠廊道」計畫獲中央核定1.5億元，此計畫將新化嘉南大圳周邊...

台南山上區雙強聯手 蘭科植物園將進駐花園水道博物館

台南山上區蘭科植物園占地1公頃，種植近三千個以上蘭種。免費讓民眾入園參觀，見到喜歡的品種再購買回去。而植物園即將進駐到花...

台江啟航！台南巡禮古航道 向「台江阿嬤」致敬

台南在地企業福爾摩沙遊艇酒店響應台江建庄2百年戶外大展「開江紀」活動，斥資設計紀念遊艇，副市長趙卿惠、文化局長謝仕淵今天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦