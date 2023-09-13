嘉義縣累積18例本土登革熱 翁章梁：疑出現群聚現象

嘉義縣今天新增登革熱本土確診1例，民雄鄉21歲男性、具台南旅遊史。衛生局昨天針對高風險大林、竹崎鄉2村里確診案，在住家周圍100公尺內擴大採檢31名接觸者，NS1快篩陽性6人，包括竹崎鄉4人、大林鎮2人，懷疑有群聚現象，將擴大範圍疫調及化學防治。

縣長翁章梁表示，目前累計18例確診，分別為梅山及竹崎鄉各5例、民雄鄉4例、大林鎮3例、太保市1例。昨天擴大篩檢新增通報竹崎鄉4人，皆為附近100公尺內住家鄰居；另，大林鎮快篩陽性2人與筍農工作有關，恐有群聚現象，衛生局正嚴密監控中。

翁章梁也說，縣府與公所團隊啟動孳生源清除及化學防治，強調民眾至竹林或果園採生竹筍或水果時應做好個人防蚊，穿著淺色長袖衣褲或袖套、防蚊帽及使用經政府核可的防蚊藥劑，務必配合防治政策，共同防堵疫情蔓延。