聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義縣累積18例本土登革熱 翁章梁：疑出現群聚現象
嘉義縣今天新增登革熱本土確診1例，民雄鄉21歲男性、具台南旅遊史。衛生局昨天針對高風險大林、竹崎鄉2村里確診案，在住家周圍100公尺內擴大採檢31名接觸者，NS1快篩陽性6人，包括竹崎鄉4人、大林鎮2人，懷疑有群聚現象，將擴大範圍疫調及化學防治。
縣長翁章梁表示，目前累計18例確診，分別為梅山及竹崎鄉各5例、民雄鄉4例、大林鎮3例、太保市1例。昨天擴大篩檢新增通報竹崎鄉4人，皆為附近100公尺內住家鄰居；另，大林鎮快篩陽性2人與筍農工作有關，恐有群聚現象，衛生局正嚴密監控中。
翁章梁也說，縣府與公所團隊啟動孳生源清除及化學防治，強調民眾至竹林或果園採生竹筍或水果時應做好個人防蚊，穿著淺色長袖衣褲或袖套、防蚊帽及使用經政府核可的防蚊藥劑，務必配合防治政策，共同防堵疫情蔓延。
衛生局長趙紋華提醒，出現發燒、筋骨痠痛、後眼窩痛等症狀應盡速就醫，詳細告知足跡活動史，不論醫療院所、醫護或病人本身，加強TOCC問診、善用NS1快篩快速診斷，及早發現才能降低隱藏期，民眾需主動清除家戶孳生源及配合化學噴藥。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言