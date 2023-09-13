嘉義梅山太平文化祭將登場 高空晚餐「光廊餐桌」限量開搶

嘉義縣梅山鄉太平雲梯遠近馳名，純白色橋身在山谷間畫下美麗線條，啟用7年吸引無數遊客到訪。嘉義縣今年首次舉辦梅山太平藝術季，9月17日起為期1個月盛大展開，推出茶席、光廊餐桌、小農市集等，縣長翁章梁今天參加宣傳記者會，邀民眾體驗山林藝術。

梅山太平藝術季9月23日推出半日遊程，下午2點至晚上7點，內容包括陶杯雕刻創作，可將自製茶杯帶回家，無菜單饗宴「光。夜空中一縷彎月」、漫步雲端調酒等。套票每人3600元，50名額滿為止，提供高鐵接駁服務，報名網址：https://alishan.welcometw.com/tour/RwlW。

太平村長嚴清雅介紹，太平雲梯就是一座大型藝術設施，藝術家長期駐村創作，每走一段路就能看見不同風景。走過廣場是名畫家江添富的日月合璧映太平，呈現太平不同四季樣貌；右側還有陶藝師王文志的百壺百福，窯燒後茶壺成品象徵茶產業，寓意淬鍊後幸福來臨。

此外，還有工藝師施力仁創作的犀牛系列作品，展現堅毅型態佇立廣場，溫柔呼告自然與人類間應和平共榮；而在雲之南步道出口，有陶藝師王文志的無二窯、一抹紅趣等柴窯藝術裝置，在太平這座山城聚落，以藝術融入自然景觀，積累文化底蘊與力量。