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「咱的許石咱的歌」 金曲歌王謝銘祐及麵包車樂團開唱

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
2023許石月系列活動由金曲歌王謝銘祐、美籍網路名人曹璀璨 9月16日、17日熱鬧開唱。圖／文化局提供
2023許石月系列活動由金曲歌王謝銘祐、美籍網路名人曹璀璨 9月16日、17日熱鬧開唱。圖／文化局提供

1950年代，出生於台南的全方位流行音樂家許石(COCHO)，寫出了「安平追想曲」、「鑼聲若響」、「南都夜曲」等膾炙人口的流行音樂，許石音樂圖書館9月16至17日，邀請金曲歌王謝銘祐、麵包車樂團及美籍網路名人曹璀璨，用穿透人心的嗓音、台語歌獨特的腔調和「氣口」及音樂新血們，融入當代青春熱情改編傳唱許石的經典曲目，歡迎民眾到場欣賞COCHO音樂會

為推廣台灣民謠，金曲歌王謝銘祐籌組涵蓋老中青音樂人的麵包車樂團，到廟埕、日照中心巡迴義唱，更投身台灣民謠的研究、改編及傳唱；來自美國內布拉斯加州的崔璀璨（Tristan H.），從原本完全不認識台灣到如今深深愛上這塊土地，在她的YouTube頻道裡，她翻唱黃乙玲〈人生的歌〉、〈無字的情批〉等歌曲受到極大迴響，她用台語歌的渲染，唱出美國女孩在台灣的感動。

今年9月，台南市立圖書館延續台灣歌謠作曲家許石先生的精神，舉辦「咱的許石咱的歌」系列活動，其中民眾最感興趣的COCHO音樂會，9月16日下午4點邀請謝銘祐帶領的麵包車樂團，演唱許石經典歌謠安平追想曲、夜半路燈和鑼聲若響等，以及丟丟銅、草螟仔弄雞公等台灣民謠，9月17日邀請完美詮釋台語歌的美國女孩崔璀璨（Tristan H.）開唱，自由入座，還可以逛音樂市集，尋找每個時期的音樂寶物。

另外，備受矚目的「許石月系列活動-鑽石歌王林沖講唱會」將於10月15日下午2點，於許石音樂圖書館黑盒子劇場舉行，歡迎大家來許石音樂圖書館聽、唱咱的歌，認識台灣音樂家許石，詳細活動資訊請上南市圖官網及許石音樂圖書館FB查詢。

樂團 台語 音樂會

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