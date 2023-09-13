台南山上區雙強聯手 蘭科植物園將進駐花園水道博物館

台南山上區蘭科植物園占地1公頃，種植近三千個以上蘭種。免費讓民眾入園參觀，見到喜歡的品種再購買回去。而植物園即將進駐到花園水道博物館，打造一處各類蘭種元素的博物館花園，最快明年中旬正式開幕營運。

蘭科植物園總經理吳柏昌表示，蘭科植物園種植三千個以上蘭種，包含瀕臨絕種的皇后蘭、萬歲蘭等等。為讓民眾有更多元的場館能夠欣賞獨特的蘭花品種，即將進駐到山上花園水道博物館中。

吳柏昌說，蘭園進駐後將打造三大場館，一處作為蘭花主題展示空間，一處為香草輕食與展售空間，而越來越多遊客也注重沉浸式體驗，更會規劃一處花藝教室，讓民眾們一同DIY。吳柏昌還說，每個季節都盛開不同品種的蘭花，如夏季盛開朵麗蝶蘭、秋季盛開天鵝蘭、石斛蘭等等，所以主題展示空間會依照主題、季節規劃不同系列特展，將場館打造成較精緻的「國際蘭展」。

吳柏昌指出，三大場館外觀設計將呈現山的形狀，符合「山」字形象，最快將在明年正式開幕，以園中園的方式售票營運。