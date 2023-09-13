聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南山上區雙強聯手 蘭科植物園將進駐花園水道博物館
台南山上區蘭科植物園占地1公頃，種植近三千個以上蘭種。免費讓民眾入園參觀，見到喜歡的品種再購買回去。而植物園即將進駐到花園水道博物館，打造一處各類蘭種元素的博物館花園，最快明年中旬正式開幕營運。
蘭科植物園總經理吳柏昌表示，蘭科植物園種植三千個以上蘭種，包含瀕臨絕種的皇后蘭、萬歲蘭等等。為讓民眾有更多元的場館能夠欣賞獨特的蘭花品種，即將進駐到山上花園水道博物館中。
吳柏昌說，蘭園進駐後將打造三大場館，一處作為蘭花主題展示空間，一處為香草輕食與展售空間，而越來越多遊客也注重沉浸式體驗，更會規劃一處花藝教室，讓民眾們一同DIY。吳柏昌還說，每個季節都盛開不同品種的蘭花，如夏季盛開朵麗蝶蘭、秋季盛開天鵝蘭、石斛蘭等等，所以主題展示空間會依照主題、季節規劃不同系列特展，將場館打造成較精緻的「國際蘭展」。
吳柏昌指出，三大場館外觀設計將呈現山的形狀，符合「山」字形象，最快將在明年正式開幕，以園中園的方式售票營運。
山上花園水道博物館長黃文鍠說，目前蘭園將在東側花園區內設置場館，占地大約1公頃，明年蘭園開幕後，遊客們除了可以走踏園區古建築，也能欣賞不同蘭花品種，也更符合「花園」意象，可謂強強聯手。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言