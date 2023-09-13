台江啟航！台南巡禮古航道 向「台江阿嬤」致敬

台南在地企業福爾摩沙遊艇酒店響應台江建庄2百年戶外大展「開江紀」活動，斥資設計紀念遊艇，副市長趙卿惠、文化局長謝仕淵今天為遊艇啟航，邀請民眾從海洋認識台江，巡禮台江古航道，遠眺四草橋下「台江阿嬤」，從不同角度欣賞最夯的環境藝術作品。

謝仕淵說，福爾摩沙遊艇酒店董事長謝文祥是土生土長台江人，對台江有深厚的情感，曾於飯店舉辦「看見台江-遇見福爾摩沙-台江建庄200年公民美展」，大力推動在地文化發展。今年適逢台江建庄200年，酒店設計紀念遊艇，並與市府合辦「台江啟航」活動，帶領遊客搭船遊台江，遠眺被網友暱稱「台江阿嬤」，藝術家范志明的「吾海吾江」作品，除了向先民拓墾精神致敬，也期能繼往開來，再創200年輝煌。

副市長趙卿惠表示，台江古航道可從鹿耳門到澎湖東吉嶼，從這一股航道看到過去，更知現在，台南明年要歡度400年，謝文祥的啟航古航道，將台江文化、觀光及歷史脈絡連接起來，也是未來市府要努力的且要做得更好。她稱許謝文祥除了經營事業有成，更重視文化傳承，也期待未來有更多讓人驚喜的連接。

謝文祥說，1823年大水造成曾文溪改道，淤沙流到台江溼地，構成台江十六寮，經先民開墾而有美麗台江，也有一條可從台江走到玉山的千里步道，在朝皇宮、台南社大台江分校執行長吳茂成等人及社區、廟宇的努力，開辦大廟興學、終身學習場域，正如王陽明的知行合一，實踐才能內化，也讓台江人引以為傲。

台江內海航道除了台江國家公園還跨越七股溪、曾文溪、鹿耳門溪、鹽水溪 出海口，包含現在黑面琵鷺保護區、七股潟湖，甚至從鹿耳門延伸至東吉嶼。

今日啟航儀式在福爾摩沙酒店舉行，除海東國小鼓術團演出，副市長趙卿惠帶著船長帽、拿著望遠鏡，帶領謝仕淵、台江國家國家公園管理處處長謝偉松等人一起啟航。福爾摩沙遊艇酒店預計9月下旬為住客提供固定航班服務，每日有2航班，航程及確認時間將公布在酒店官網。