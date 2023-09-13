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最高月薪68K！雲嘉南就博會周六台南登場 釋出3千職缺

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
勞動部周六將在新光三越台南新天地舉辦就業博覽會，邀集57家廠商，釋出近3000個工作機會。圖／雲嘉南分署
勞動部周六將在新光三越台南新天地舉辦就業博覽會，邀集57家廠商，釋出近3000個工作機會。圖／雲嘉南分署

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署16日（周六）將在新光三越台南新天地舉辦大型就業博覽會，邀集57家廠商，釋出近3000個工作機會，這也是疫情解封後雲嘉南區最大場的徵才活動，其中逾8成為雲嘉南區在地職缺，有超過650個職缺起薪35K起跳，另因應疫後人才需求大增，有不少餐飲、零售業廠商參與，開出逾1500個相關職缺，占比超過5成5，歡迎想求職或轉業民眾參加。

雲嘉南分署長劉邦棟說，疫後觀光餐飲景氣回溫，餐飲、零售業工作機會變多，這次參與徵才廠商有近半數為餐飲、零售服務業，就博會特別設置「疫後復甦產業專區」，包括王品餐飲、星巴克、台灣珍有福、昇恆昌、新光三越、全聯等26家廠商參與徵才，釋出1549個工作機會，其中王品餐飲、雲雀國際、昇恆昌、統一超商甚至開出破百職缺，大舉搶才，其他產業徵才廠商還包括家登精密工業、緯穎科技、宏遠興業、華新麗華、奇美食品、黑橋牌企業等。

劉邦棟表示，此次就博會大部分都是雲嘉南區的在地工作機會，超過1200個職缺為友善中高齡職缺，另超過650個職缺薪資35K起跳，不少廠商相繼開出優渥薪資，如台灣穗高科技要找產品開發與航太專案工程師，薪資上看68K，而汎雲有限公司(Q哥3C)、東佑達自動化科技與王品餐飲也都開出60K以上薪資分別要找手機維修師、工程師與儲備店長等，歡迎民眾把握機會。

當日現場除徵才活動外，還規畫「產業展示區」，邀請台灣雅聞生技公司、星巴克、東佑達自動化科技與統一企業等4家特色廠商於現場進行實作及產品展示，希望藉由在徵才會場內打造「產業金店面」吸引求職者目光，也讓求職民眾瞭解產業生產流程、趨勢與發展。

就博會也首次導入「AI智慧面試官」服務，求職民眾可透過與AI面試官的對話及引導，改善自我介紹技巧，提升面試能力，當日現場還有人資顧問進行一對一履歷健檢、職涯諮詢與韓式證件照拍攝服務。

為鼓勵求職民眾到場，主辦單位舉辦早鳥求職、就博好禮抽抽樂、求職講座等活動，參加活動民眾就有機會把無線耳機、智慧音箱、平板電腦、知名餐廳餐券、超商禮券等多項好禮帶回家，當天提供台南火車站到會場接駁車服務，詳情可上活動官網，或撥06-6985945轉1321詢問。

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