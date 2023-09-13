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景氣差...近百名經濟弱勢兒待資助 世展會為嘉義囝仔募款

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台灣世界展望會社工人員將關懷與幫助送到服務家庭與兒童手上。圖／世展會提供
台灣世界展望會社工人員將關懷與幫助送到服務家庭與兒童手上。圖／世展會提供

新學期開學，台灣世界展望會透過助學行動，發放助學金及營養扶助金，讓就學弱勢孩子安心上學，台灣世界展望會中區辦事處長胡婉雯說，本學期嘉義區提供1543名弱勢兒童助學金與營養扶助金，受大環境影響，目前仍有近百名兒童等待資助。

「經濟弱勢是孩子困境，不是孩子既定的未來！」胡婉雯說，「阿嘉」是新住民二代，家中排行老大，母親因病過世，與弟妹、父親、祖父、姑姑同住，父親搭鷹架零工維生，工作不穩定，收入微薄，去年中風，世展會在「阿嘉」小學六年級開始關懷陪伴他與家人。今年「阿嘉」高職畢業考取國立大學社會系，期待透過大學、研究所，有機會從事新住民服務工作，貢獻所學回饋社會，感謝資助人與社工陪伴。

胡婉雯表示，受疫情衝擊，工作機會減少，家庭收入減少，世展會服務的4萬5千名兒童面臨困境更嚴峻，因大環境變動劇烈，許多資助人停止資助，截至8月底，嘉義仍有超過百名兒童候資助，邀請企業及民眾加入兒童資助計畫，透過每月定期2000元資助1名國內弱勢兒童，或以定期捐款支持國內助學行動，用愛家人的心挺嘉義囝仔。

愛心捐款專線（05）2310379轉104世展會資源發展團隊市場行銷處，嘉義辦公室: 嘉市西區友愛路288號8樓3或，透過郵政劃撥響應資助國內兒童或國內助學行動，郵政劃撥帳號：01022760，戶名：台灣世界展望會。或利用台灣世界展望會網站查詢資訊。

台灣世界展望會社工人員將關懷與幫助送到服務家庭與兒童手上。圖／世展會提供
台灣世界展望會社工人員將關懷與幫助送到服務家庭與兒童手上。圖／世展會提供

嘉義 世界展望會 捐款

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