嘉義豪雨...國1嘉義交流道新建滯洪池奏效 國道未淹水

10日強降雨，嘉義市東、西區日累積雨量破300毫米，造成部分地區積淹水，市府為打造韌性城市，建置多處滯洪池，這次暴雨考驗發揮成效，其中過去曾淹水的中山高嘉市部分路段，以及交流道附近路段，上月滯洪池啟用後，發揮滯洪功能，未再淹水影響行車。

這次嘉義縣豪雨，嘉縣災情慘重，其中台82線快速公路水上鄉路段積淹水，反觀嘉市大水消退快，未釀災；市府工務處說，嘉義交流道的滯洪池，滯洪量9000立方公尺，在短時強降雨來襲下，暫時儲存來不及宣洩的雨水，調節地表逕流水，雨勢趨緩後，積淹水陸續退去，降低下游地區積淹水情事。

另，這次用路人抱怨北港路交流道仍有淹水情形，受困車陣，工務處說，針對當地長久積淹水問題，高公局配合五河局逕流分擔評估報告辦理滯洪改善，工程在8月7日完成，有效減緩積淹水狀況。後續市府會再與高公局開會，研商討論優化精進作為。

極端氣候，瞬間強降雨常造成嘉市局部地區淹水，市府加強排水溝清淤，增加透水舖面，議員認為，市府應透過積淹水熱點分析，在淹水低窪處設滯洪池，結合學校社區普設雨水撲滿。

工務處說，市區現有北排、後庄及嘉義交流道等3處滯洪池，建國二村滯洪池施工中，另評估鐵路高架化完工後，有5處地下道可否作滯洪池；針對民間建物開發出流管制計畫審核，嚴格要求開發單位需維持出流管制設施功能正常。

市府說，氣象局10日下午2點對嘉市發布大雨特報，影響到晚間，經統計東、西區日累積雨量皆破300毫米大豪雨等級，其中東區降雨特性短延時強降雨，最大時雨量89毫米；西區降雨特性長延時強降雨，最大時雨量76.5毫米。