嘉市男廁裝尿布台 逐步擴增

打理嬰幼兒的日常生活是父母共同責任與義務，台北、高雄等皆陸續在男性公廁設立尿布台，嘉義市尿布台仍集中在女廁，議員爭取下，市府陸續於嘉義公園、文化公園男廁加裝尿布台，因空間有限，有些裝便池旁，讓人如廁有些尷尬，但新手爸爸覺得相當貼心。市府表示，擴大進行中。

市議員林煒軒日前在議會定期會說，鑑於目前社會男性包括爸爸或阿公承擔更多幼兒照護責任，目前22處公園、4處市場有設置公廁，不過尿布台集中在女廁，不利於男性照顧者，也無助照護責任兩性分工趨勢，未來設置公廁或尿布台應考量男性照顧者需求。

市府7月中旬起在嘉義公園、文化公園男廁建置尿布台，由於廁所內原本無此設計，須考量現有空間，文化公園男廁尿布台裝在便池旁，男性上廁所時有些尷尬，不過，新手爸爸說「這樣已經很不錯了」。

市府建設處表示，現有尿布台的公廁，嘉義公園有6個，分別為1號廁所女廁及無障礙廁所、3號廁所男廁及女廁、4號廁所男廁及女廁，文化公園則有2個，都有明顯的標誌指示，未來公廁新設或整建工程，將依使用者需求納案研議增設嬰兒尿布台。