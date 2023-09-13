快訊

直播不斷更新／太美！iPhone 15 Pro有4色！鈦金屬、髮絲紋超質感、Pro Max獨享鏡頭新功能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉縣雨災農損3千萬 6萬蛋雞慘死

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義報導
嘉義地區3天前豪雨，水上鄉的蛋雞場淹水，6萬隻死雞沾滿爛泥，堆積如山。圖／讀者提供
嘉義地區3天前豪雨，水上鄉的蛋雞場淹水，6萬隻死雞沾滿爛泥，堆積如山。圖／讀者提供

嘉義地區3天前豪雨釀災情，赤蘭溪溢堤釀淹水造成台82線下方老夫妻困車內死亡，附近水上鄉畜牧場6萬隻蛋雞慘死、中埔鄉木瓜園被洪水侵襲。縣長翁章梁昨天勘災，表示估計全縣農損逾3027萬元，將向中央爭取辦理天然災害救助，也獲行政院秘書長李孟諺承諾開協調會解決水患。

水上鄉台82線下的畜牧場當時水淹近3公尺，昨天人員仍忙著從場內丟出1隻隻沾滿大量爛泥的蛋雞，大袋子裝滿死雞，堆積如山；協理張文雄說，養8年首遇嚴重水患，損失達6000萬元，至少半年後才能復養。中埔鄉3分地的木瓜園被洪水沖垮，錏管都彎曲，損失估破百萬元，農民劉宏軒說，種30多年來首遇洪災，盼專案災害救助。

翁章梁前往水上、中埔勘災多處，表示除損失補償外，會盡快排除問題，死亡的禽畜會找焚化爐等做合法化製。農業處表示，水上及中埔鄉等地區農損總計面積52.6公頃，損害程度41%，超過3027萬元；畜產部分，水上4家蛋雞場死6萬隻雞、1家養豬場死100頭，另廢水及飼料設施等受損，損失約100萬元。

翁章梁也說，行政院秘書長李孟諺交代公路總局全力處理嘉義淹水問題，李也承諾自己將開協調會議，昨各鄉鎮市長、五河局、公路總局等，先初步協調取得要如何改善的共識。

中埔鄉木瓜田被洪水沖毀，縣長翁章梁（左）昨天勘災。記者呂慧瑜／攝影
中埔鄉木瓜田被洪水沖毀，縣長翁章梁（左）昨天勘災。記者呂慧瑜／攝影

中埔 翁章梁 嘉義

延伸閱讀

嘉義豪雨災情慘重 行政院允諾開協調會助災後重建

嘉義豪雨 中埔赤蘭溪暴漲洪水襲良田 農損初估破2千萬

嘉義豪雨災第二天 翁章梁勘災：政府救助金不多

暴雨釀災嘉縣多處道路中斷 翁章梁：半數已搶通

相關新聞

嘉義市文化路知名雞肉飯「員工渡假」暫停營業 原來是漏開發票

嘉義市文化路夜市知名店家「郭家雞肉飯」被遊客發現，拉下鐵門貼公告「員工渡假」，要到下周一（18日）才營業。原來店家1年內...

台南交通違規逕行舉發 單月近10萬件

道路交通管理處罰條例修正交通違規記點制度6月底上路，也同步開放民眾可檢舉人行道和路口違規停車，台南市交通事件裁決中心統計...

斗六停車繳費挨批不便民 逾3千筆未繳

雲林斗六市4月起試辦公有路外及路邊停車收費，採無紙化繳費方式，遭質疑不方便，甚至有人將繳費柱當成菸灰缸，縣府協助市公所上...

嘉縣雨災農損3千萬 6萬蛋雞慘死

嘉義地區3天前豪雨釀災情，赤蘭溪溢堤釀淹水造成台82線下方老夫妻困車內死亡，附近水上鄉畜牧場6萬隻蛋雞慘死、中埔鄉木瓜園...

嘉市男廁裝尿布台 逐步擴增

打理嬰幼兒的日常生活是父母共同責任與義務，台北、高雄等皆陸續在男性公廁設立尿布台，嘉義市尿布台仍集中在女廁，議員爭取下，...

台南虱目魚節5大產區登場 虱目魚碗粿、漢堡創意新吃法

台南虱目魚上月開始捕撈上市，目前池邊價平均一台斤53元，比去年同期魚價低，台南市虱目角產業文化季由農業局和五大產區共同舉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦