嘉縣雨災農損3千萬 6萬蛋雞慘死

嘉義地區3天前豪雨釀災情，赤蘭溪溢堤釀淹水造成台82線下方老夫妻困車內死亡，附近水上鄉畜牧場6萬隻蛋雞慘死、中埔鄉木瓜園被洪水侵襲。縣長翁章梁昨天勘災，表示估計全縣農損逾3027萬元，將向中央爭取辦理天然災害救助，也獲行政院秘書長李孟諺承諾開協調會解決水患。

水上鄉台82線下的畜牧場當時水淹近3公尺，昨天人員仍忙著從場內丟出1隻隻沾滿大量爛泥的蛋雞，大袋子裝滿死雞，堆積如山；協理張文雄說，養8年首遇嚴重水患，損失達6000萬元，至少半年後才能復養。中埔鄉3分地的木瓜園被洪水沖垮，錏管都彎曲，損失估破百萬元，農民劉宏軒說，種30多年來首遇洪災，盼專案災害救助。

翁章梁前往水上、中埔勘災多處，表示除損失補償外，會盡快排除問題，死亡的禽畜會找焚化爐等做合法化製。農業處表示，水上及中埔鄉等地區農損總計面積52.6公頃，損害程度41%，超過3027萬元；畜產部分，水上4家蛋雞場死6萬隻雞、1家養豬場死100頭，另廢水及飼料設施等受損，損失約100萬元。

翁章梁也說，行政院秘書長李孟諺交代公路總局全力處理嘉義淹水問題，李也承諾自己將開協調會議，昨各鄉鎮市長、五河局、公路總局等，先初步協調取得要如何改善的共識。