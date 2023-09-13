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台南交通違規逕行舉發 單月近10萬件

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南常見遭檢舉交通違規項目包括在人行道或路口停車，開單外還會記1點處分。圖／台南市交通局提供
台南常見遭檢舉交通違規項目包括在人行道或路口停車，開單外還會記1點處分。圖／台南市交通局提供

道路交通管理處罰條例修正交通違規記點制度6月底上路，也同步開放民眾可檢舉人行道和路口違規停車，台南市交通事件裁決中心統計，7月單月逕行舉發近10萬件，較以往增加，其中約6萬件須記點處分。有民眾抱怨新制嚴苛，吊照或講習將影響正常生活；議員認為，後續要嚴格執法、也要教育民眾共同遵守。

交通事件裁決中心分析，交通罰單屬民眾檢舉的案量前年占12%、去年超過20%，有逐年上升趨勢，推測與行車記錄器普及、錄影畫質提高能輕易錄到清晰車牌，另警方提供更方便線上檢舉流程都是主要原因，不過台南去年所有交通罰單142萬張，與六都相較無特別高。

南市政府副發言人林唯莉說，短短1個月內逕行舉發案件逼近10萬件，顯見用路人的交通安全意識仍有待提升，而違規態樣最常見的超速、未依規定轉彎或變換車道等，都與台南交通事故兩大肇因「未依規定讓車」以及「未注意車前狀況」有高度相關，期望透過罰鍰和記點，降低交通事故發生率。

交通局長王銘德解釋，道交處罰條例修正後依對行車安全危害程度記違規點數1點至3點，駕駛人1年內達12點，吊扣駕照2個月，並應接受道安講習，針對測速照相、民眾檢舉等逕行舉發案件，無法直接辨識駕駛行為人，沒辦理歸責他人者，則記點於車主。

交通事件裁決中心表示，此次修法同步開放能檢舉違停在人行道或路口，才讓7月逕行舉發件數成長，6月30日至7月31日，光是違規臨時停車的逕舉案件4541件，就有4311件來自民眾檢舉人行道或路口紅線違停；交通申訴案件7月有2543件、8月有3805件，也比修法前些微增加。

市議員李宗霖說，日本人遵守交通法令，就是因嚴格的違規記點，台灣交通法令已很周延，後續要嚴格執法，也要教育民眾共同遵守。

人行道 台南 罰單

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