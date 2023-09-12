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關懷馨生家庭學子 犯保協會台南分會獲贈電腦設備

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導
關懷馨生家庭學子，犯保協會台南分會獲贈電腦設備，今天由台南地檢署檢察長鍾和憲（左三）等人代表接受。記者黃宣翰／翻攝
關懷馨生家庭學子，犯保協會台南分會獲贈電腦設備，今天由台南地檢署檢察長鍾和憲（左三）等人代表接受。記者黃宣翰／翻攝

社會處處有溫暖，苗栗承揚資訊公司、台南幸福扶輪社，今天下午在台南地檢署捐贈犯罪被害人保護協會台南分會電腦設備2組、筆記型電腦5台，公益贊助馨生家庭學子在新的學期使用，減少數位學習落差。

承揚公司總經理陳永芳、財務長邱淑慧與台南幸福扶輪社長陳筱軒、扶輪基金主委鄭淑玫、中華扶輪基金主委林郭美珠5名代表，贈送犯保台南分會主委陳素雲、常務委員蔡國華及犯保台南分會5戶馨生家庭學子代表接受，由台南地檢署檢察長鍾和憲見證。

鍾和憲表示，南檢與被害人保護協會台南分會都非常重視推行柔性司法，馨生人保護更是其中最重要的一環；被害人家庭在至親驟然去世或受重傷後，除心理遭受創傷外，因案件發生後，頓失家庭生活經濟支柱，需要長期關懷協助。

鍾和憲說，南檢將繼續協助資源挹注弱勢家庭，尤其電腦設備公益捐贈，更是需要日後永續多多益善，以幫助更多需要設備的弱勢家庭。

陳素雲表示，弱勢家庭有些尚未有電腦設備可以使用，或是現有的設備已經不堪使用。工欲善其事，必先利其器，相信馨生學子在開學後有這樣的設備，接下來必定能在學業上取得更亮眼的表現。

關懷馨生家庭學子，苗栗承揚資訊公司、台南幸福扶輪社今天捐贈電腦設備給犯保護協會台南分會。記者黃宣翰／翻攝
關懷馨生家庭學子，苗栗承揚資訊公司、台南幸福扶輪社今天捐贈電腦設備給犯保護協會台南分會。記者黃宣翰／翻攝

台南 弱勢家庭 多益

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