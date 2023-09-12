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迎戰國家環境教育獎 台南把綠癌小花蔓澤蘭變手工皂
台南市環保局今天選出推動環境教育績優單位，巴克禮紀念公園永續經營協會、慈濟高中、柳營奇美醫院及聯華電子Fab12A廠第2廠區脫穎而出，將代表角逐國家環境教育獎。巴克禮紀念公園永續經營協會把「綠色殺手」小花蔓澤蘭變手工皂，留營奇美醫院推動院區綠美化及植物名牌教學，各有所成。
南市環保局表示，今年共有8個單位參選，評選為團體組特優獎的巴克禮紀念公園永續經營協會，以特色課程，體驗小花蔓澤蘭手工皂、觀察紅脈熊蟬等方式推動公民參與式的環境教育，希望透過改善學習者的環境行為，促成環境永續發展。
慈濟高中將環境教育與環保精神有系統地融入課程，透過全素減碳園遊會，強化學生對環境永續的共識，繼去年榮獲台美生態學校綠旗認證後，今年度又榮獲南市環境教育獎特優，是學校推廣環境教育最佳典範。
柳營奇美醫院以資源永續及「零廢」為推動的環保核心政策，成立「環境管理委員會」帶動環境教育，推動院區綠美化及植物名牌教學、太陽能魚菜共生系統宣導，用行動落實及推廣環境教育。
環保局長許仁澤表示，許多單位都不斷在環境教育領域深耕及推廣，期望能在國家環境教育獎中取得優異的成績。未來，歡迎用心推動環境教育的各機關團體、社區、學校、民營事業、個人踴躍報名參賽，一同為環境教育事業貢獻心力，創造出更美好的淨零綠生活。
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