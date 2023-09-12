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嘉義豪雨災情慘重 行政院允諾開協調會助災後重建

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義前天豪雨，中埔鄉中崙村重創，土石流持續蔓延台3線嘉141線道路中斷。記者呂慧瑜／攝影
嘉義前天豪雨，中埔鄉中崙村重創，土石流持續蔓延台3線嘉141線道路中斷。記者呂慧瑜／攝影

嘉義前天豪雨災情慘重，重災區82快速道路中和交流道因赤蘭溪溢堤造成2死，周遭農田及畜牧場淹水災損嚴重，另中埔鄉中崙村土石流仍持續侵襲，造成台3線中崙4號橋僅差1米就土石流即堵到橋墩；縣長翁章梁表示，行政院秘書長李孟諺承諾將親自召開協調會，解決此處淹水問題。

翁章梁表示，行政院秘書長李孟諺交代公路總局全力處理嘉義淹水問題，李也承諾將召開協調會議解決，今天下午各鄉鎮市長、村長及五河局與公路總局，先做初步協調取得共識。

水上鄉長林緗亭說，82中和交流道水退出現大量泥沙淤積，地方指疑五河局為設滯洪池，把疏浚泥土堆置附近導致，不僅防汛道路、畜牧場周邊泥濘不堪，恐對排水造成影響，據了解，五河局已派機具協助清淤。

另中埔鄉台3線中崙四號橋雖已搶通，但嘉141線大湖底溪上游土石鬆軟，土石流持續下滑，淹沒近2米高，所幸唯一住戶夫妻已撤離，但土石流堵塞河道，離台3線中崙4號橋墩僅差1米。

村長謝文科說，經一夜大量土石流再度從山上沖下車道，面積增且堆積高度深達2米，這回土石流真是太難纏，目前無法通行，今天跟昨天土石流樣子又不一樣了，直言很恐怖。

中埔鄉長李碧雲表示，中崙4號橋附近88風災時就遭土石流重創，1村民慘遭衝走，昨天原本已搶通嘉141線，不料昨晚上方土石再次鬆動，至今早仍持續土石流，要待氣候穩定，才能做搶通作業。

嘉義前天豪雨，中埔鄉中崙村重創，土石流持續蔓延台3線嘉141線道路中斷。記者呂慧瑜／攝影
嘉義前天豪雨，中埔鄉中崙村重創，土石流持續蔓延台3線嘉141線道路中斷。記者呂慧瑜／攝影
嘉義前天豪雨中埔鄉中崙村台3線中崙4號橋，土石流僅差1米即堵到橋墩。記者呂慧瑜／攝影
嘉義前天豪雨中埔鄉中崙村台3線中崙4號橋，土石流僅差1米即堵到橋墩。記者呂慧瑜／攝影
嘉義前天豪雨災情慘重，重災區82快速道路中和交流道因赤蘭溪溢堤造成2死。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義前天豪雨災情慘重，重災區82快速道路中和交流道因赤蘭溪溢堤造成2死。圖／嘉義縣消防局提供

土石流 中埔 淹水

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