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台塑結合紅十字會秋節送暖 把愛送到雲彰千餘戶家庭

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台塑企業秋節愛心列車今天開出，首站來到雲林縣東勢鄉程海村，在東勢鄉長張健福、縣議員蔡永富陪同下，逐一把愛送到家，慰問貧困老弱，溫馨送暖。記者蔡維斌／攝影
台塑企業秋節愛心列車今天開出，首站來到雲林縣東勢鄉程海村，在東勢鄉長張健福、縣議員蔡永富陪同下，逐一把愛送到家，慰問貧困老弱，溫馨送暖。記者蔡維斌／攝影

中秋節前夕，台塑企業的台塑石化、台灣塑膠工業、南亞、台化等公司今天提前秋節送暖，共同捐贈麥寮廠區鄰近7鄉的1351戶低收入戶，每戶3000元關懷慰問金及台塑生醫清潔抗菌禮盒，共捐贈多達400餘萬元，並結合紅十字會展開長達7天的關懷慰問行動，祝福每家戶秋節快樂，受惠戶感謝台塑的用心，讓他們擁有溫馨佳節。

雲林紅十字會居家式服務中心及日間照顧中心、博愛志工隊與企業專人，今天結合台塑企業代表麥寮管理部協理蔡建樑，到麥寮鄉、台西鄉、褒忠鄉、崙背鄉、東勢鄉、四湖鄉、大城鄉等七鄉展開關懷慰問，親自把秋節禮金和禮盒送到弱勢家戶，每個人接過禮品無不心頭暖烘烘，感謝台塑把愛送到家。

台塑企業愛心列車今天開出，首站來到雲林縣東勢鄉程海村，在東勢鄉長張健福、縣議員蔡永富陪同下，逐一把愛送到家，慰問貧困老弱，溫馨送暖。

紅十字會專業人員也藉訪行之便，加碼提供長期照顧服務諮詢或轉介，讓慰問關懷列車加乘溫暖。蔡建樑指出，秋節月圓人團圓的盼念總令人期待，但隨著高齡化，加上過去幾年疫情衝擊，弱勢家庭光為了張羅三餐而奔波，無形中沖淡了節慶家庭團圓的溫暖氣氛 ，這項秋節愛心列車關懷行動，給許多弱勢家庭帶來更多溫馨，甚至提供照顧諮詢或轉介服務深具意義。

2011年起「台塑企業暨勤勞基金會」辦理三節低收入關懷不曾間斷，台塑企業對麥寮廠區鄰近鄉鎮提供實質回饋，不遺餘力。今年更結合紅十字會長照專業人員共同關懷慰問，提供照顧諮詢或轉介服務，降低弱勢家庭福利資訊落差，多元照護弱勢，讓企業暖流成為善的循環。

台塑企業秋節愛心列車今天開出，首站來到雲林縣東勢鄉程海村，在東勢鄉長張健福、縣議員蔡永富陪同下，逐一把愛送到家，慰問貧困老弱，溫馨送暖。記者蔡維斌／攝影
台塑企業秋節愛心列車今天開出，首站來到雲林縣東勢鄉程海村，在東勢鄉長張健福、縣議員蔡永富陪同下，逐一把愛送到家，慰問貧困老弱，溫馨送暖。記者蔡維斌／攝影

紅十字會 弱勢家庭

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