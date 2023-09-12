快訊

全家沒人幫忙！受夠當中秋烤肉「工具人」 媳婦出招斷婆婆5年情勒

避高虹安爭議神隱2天？ 柯文哲明說明地方黨部用人檢討

高虹安現身說明5千萬豪宅爭議 再強調不辦跨年沒喬事空間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年初缺水 台南麻豆文旦縮小卻助長甜度 最高達13度！

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
台南文旦種植面積將近1100公頃，產量約2萬5000公噸，雖因年初缺水導致果實縮小，但甜度反增。記者李文德／攝影
台南文旦種植面積將近1100公頃，產量約2萬5000公噸，雖因年初缺水導致果實縮小，但甜度反增。記者李文德／攝影

台南文旦種植面積近1100公頃，每年採收期都在8月中旬至月底，今年產量約2萬5000公噸，與往年相比相對穩定。爲推廣當令水果，市府與連鎖超商合作，上架到全台四千多家門市，市長黃偉哲出席記者會推廣文旦，鼓勵民眾多享用當地的農特產。

今年台南文旦種植面積將近1100公頃，產量大約2萬5000公噸。除了麻豆區為全市最大產區，共有839公頃外，還有下營、官田也是產區。不過今年年初缺水關係，導致文旦個頭相對縮水。

市府農業局長李建裕表示，雖然文旦縮小，但甜度反而更甜，最高甜度更達13度，非常推薦民眾們中秋送禮時的首要選擇。

麻豆區農會總幹事孫慈敏說，今年麻豆文旦產量大約2萬2000公噸，相當穩定。一般文旦每台斤價格約70至80元，頂級且經過評鑑的文旦一斤更上看百元，價格看俏，有許多內行消費者已經先預訂。

為推廣在地文旦，市府和連鎖超商合作，將麻豆文旦去皮處理截切成杯，上架全台四千多家門市。今天台南市長黃偉哲出席記者會，除了示範製作文旦沙拉外，更親自將文旦杯上架。

黃偉哲說，台南文旦有口皆碑，不僅深受國內消費者喜愛，更外銷至日本、加拿大、新加坡等地也大獲好評。如今在超商就能購買品嘗，歡迎民眾多多選購。

不過由於前幾日，熱帶低壓W91帶來驚人雨量，台南是否造成相關農損？農業局指出，就以文旦而言，柚農陸續已在8月底將果實採收完畢，也放入倉庫「辭水」，所以並無因大雨造成損失。農業局還表示，確實收到部分地區反映農災，如白河甘宅里有農民反映農作物受損，不過因受損面積少，目前未達天然災害勘災標準，但大雨過後可能會有延遲性災害，建議農民先將損失記錄下來向公所反映。

推廣文旦多元吃法，市長黃偉哲還示範用文旦入菜，製作一盆沙拉。記者李文德／攝影
推廣文旦多元吃法，市長黃偉哲還示範用文旦入菜，製作一盆沙拉。記者李文德／攝影
今年麻豆文旦產量大約2萬2000公噸，相當穩定。一般品每台斤價格70至80元，頂級且經過評鑑的文旦一斤更上看百元，價格看俏。記者李文德／攝影
今年麻豆文旦產量大約2萬2000公噸，相當穩定。一般品每台斤價格70至80元，頂級且經過評鑑的文旦一斤更上看百元，價格看俏。記者李文德／攝影
為推廣在地文旦，市府和連鎖超商合作，將麻豆文旦截切成杯上架全台門市。台南市長黃偉哲親自將文旦杯上架。記者李文德／攝影
為推廣在地文旦，市府和連鎖超商合作，將麻豆文旦截切成杯上架全台門市。台南市長黃偉哲親自將文旦杯上架。記者李文德／攝影

文旦 黃偉哲

延伸閱讀

曾文水庫被灌飽飽 黃偉哲：破光電板導致不下雨的謠言

AIT高雄分處長拜會 黃偉哲：台美始終堅定站在一起

帶毛小孩來虎頭埤健行享免費入園 台南市府還送好禮

影／柏油路淪為泥巴路 直擊白河山區災後地景如「明天過後」

相關新聞

嘉義縣市停班課不同調 黃敏惠臉書被灌爆

前天深夜豪雨，嘉義縣逾半數鄉鎮市傳出淹水災情、部分道路交通中斷，緊急宣布昨天停班停課，嘉義市未跟進，但嘉義大學和市區6所...

年初缺水 台南麻豆文旦縮小卻助長甜度 最高達13度！

台南文旦種植面積近1100公頃，每年採收期都在8月中旬至月底，今年產量約2萬5000公噸，與往年相比相對穩定。爲推廣當令...

嘉義豪雨 中埔赤蘭溪暴漲洪水襲良田 農損初估破2千萬

嘉義豪雨災後第二天，全縣農業重創初步統計農損達2500萬元，翁章梁今持續勘災至中埔鄉赤蘭溪周圍農地，農民劉宏軒3分地將採...

議員指加工果收購不公平 麻豆農會有話說

秋節將至，台南市議員陳昆和媒合企業，向台南市麻豆柚果生產合作社29班採購800箱文旦，解決農民產銷問題，陳昆和說，政府協...

嘉義豪雨災第二天 翁章梁勘災：政府救助金不多

嘉義豪雨災後第二天，災情慘重的水上鄉赤蘭溪溢堤，造成一處畜牧場水淹近3米，大量洪泥沖入場區，造成6萬隻蛋雞淹死，場區設備...

繳費不便民、繳費柱當成菸灰缸 雲林斗六巿月逾三千筆停車費未繳

雲林縣斗六市今年4月1日起試辦「斗六市公有路外及路邊收費」，但有不少民眾抱怨繳費方式不便，甚至有民眾將繳費柱當成菸灰缸，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦