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年初缺水 台南麻豆文旦縮小卻助長甜度 最高達13度！
台南文旦種植面積近1100公頃，每年採收期都在8月中旬至月底，今年產量約2萬5000公噸，與往年相比相對穩定。爲推廣當令水果，市府與連鎖超商合作，上架到全台四千多家門市，市長黃偉哲出席記者會推廣文旦，鼓勵民眾多享用當地的農特產。
今年台南文旦種植面積將近1100公頃，產量大約2萬5000公噸。除了麻豆區為全市最大產區，共有839公頃外，還有下營、官田也是產區。不過今年年初缺水關係，導致文旦個頭相對縮水。
市府農業局長李建裕表示，雖然文旦縮小，但甜度反而更甜，最高甜度更達13度，非常推薦民眾們中秋送禮時的首要選擇。
麻豆區農會總幹事孫慈敏說，今年麻豆文旦產量大約2萬2000公噸，相當穩定。一般文旦每台斤價格約70至80元，頂級且經過評鑑的文旦一斤更上看百元，價格看俏，有許多內行消費者已經先預訂。
為推廣在地文旦，市府和連鎖超商合作，將麻豆文旦去皮處理截切成杯，上架全台四千多家門市。今天台南市長黃偉哲出席記者會，除了示範製作文旦沙拉外，更親自將文旦杯上架。
黃偉哲說，台南文旦有口皆碑，不僅深受國內消費者喜愛，更外銷至日本、加拿大、新加坡等地也大獲好評。如今在超商就能購買品嘗，歡迎民眾多多選購。
不過由於前幾日，熱帶低壓W91帶來驚人雨量，台南是否造成相關農損？農業局指出，就以文旦而言，柚農陸續已在8月底將果實採收完畢，也放入倉庫「辭水」，所以並無因大雨造成損失。農業局還表示，確實收到部分地區反映農災，如白河甘宅里有農民反映農作物受損，不過因受損面積少，目前未達天然災害勘災標準，但大雨過後可能會有延遲性災害，建議農民先將損失記錄下來向公所反映。
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