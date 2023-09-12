嘉義豪雨 中埔赤蘭溪暴漲洪水襲良田 農損初估破2千萬

嘉義豪雨災後第二天，全縣農業重創初步統計農損達2500萬元，翁章梁今持續勘災至中埔鄉赤蘭溪周圍農地，農民劉宏軒3分地將採收的木瓜遭洪水沖垮，心血全付之一炬，直說種植30多年首次遇到洪災，盼農業處能開專案補助；翁章梁表示，將盡速爭取中央辦理天然災害救助。

中埔鄉木瓜園慘遭赤蘭溪暴漲沖毀，翁章梁勘災見強硬錏管都遭洪水沖到彎曲，直言洪水力道強勁威力驚人，木瓜田災況慘不忍睹，農業處目前預估全縣農損災情約2500萬元，仍陸續增加中。

縣長翁章梁表示，政府很多天然災害的救助，可能很微薄，盼能幫助大家盡快復種及復養，在大災難後所發現的問題，希望透過各單位協調可以來盡速解決。

木瓜農民劉宏軒說，種木瓜近30年頭次遇到大洪水沖垮木瓜田，原本將收成的木瓜如今全倒無法收成，損失預估破百萬，光毀壞的設施至少逾40萬元，憂面積不足請到補助，盼能採專案辦理災害救助。

中埔鄉長李碧雲表示，前天豪雨又急又快，中埔鄉各村幾乎都傳積淹水、土石流與路面地積淘空，這回可見赤蘭溪沿岸村落受損最嚴重，將極力爭取縣府、水利署等單位，做溪流整治為重。

嘉義豪雨災後第二天，赤蘭溪暴漲洪水沖毀中埔木瓜田，強硬錏管都遭沖到彎曲。記者呂慧瑜／攝影 嘉義豪雨災後第二天，赤蘭溪暴漲洪水沖毀中埔木瓜田，災情慘重。記者呂慧瑜／攝影