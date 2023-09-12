快訊

全家沒人幫忙！受夠當中秋烤肉「工具人」 媳婦出招斷婆婆5年情勒

避高虹安爭議神隱2天？ 柯文哲明說明地方黨部用人檢討

高虹安現身說明5千萬豪宅爭議 再強調不辦跨年沒喬事空間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

議員指加工果收購不公平 麻豆農會有話說

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
台南市議員陳昆和指加工果收購不公平，麻豆農會獨厚旗下產銷班。記者莊曜聰／攝影
台南市議員陳昆和指加工果收購不公平，麻豆農會獨厚旗下產銷班。記者莊曜聰／攝影

秋節將至，台南市議員陳昆和媒合企業，向台南市麻豆柚果生產合作社29班採購800箱文旦，解決農民產銷問題，陳昆和說，政府協助農民產銷要公平，麻豆農會加工果收購只有轄下產銷班，漏掉合作社班員；麻豆農會則回應，柚果生產合作社與麻豆農會是平行單位，合作社若有相關設備也可自行辦理收購，並無「漏掉」的的情形。

市議員陳昆和宣布參選南市第二選區立委後，動作頻頻，從芒果、酪梨到文旦，媒合企業採購季節性農產，這次台南市不動產開發商業同業公會則認購10斤裝的800箱文旦，做為秋節禮品，班員裝箱完成，送往陳昆和位於麻豆的服務處擺放。

陳昆和指出，今年文旦收購辦法公布後，以麻豆農會為例，只收購農會產銷班大果，收購動作不夠務實，台南市麻豆柚果生產合作社有班員反應被排拒門外，表達不滿，他與合作社理事主席郭毓昇聯繫，媒合後才促成這次認購。

對此麻豆農會回應，南市文旦加工果收購數量600公噸，麻豆農會只是其中之一，因應加工需求，僅針對產銷班中有產銷履歷及有機果品者進行收購約20萬台斤，目標數量也已達標，且南市麻豆柚果生產合作社與農會是平行單位，其實也可自行辦理收購，或洽詢其他加工廠收購，並無所謂「被拒於門外」的問題。

麻豆農會表示，往年有類似的大果收購都會協助柚果生產合作社申請，包括農機補助等也會幫忙，但今年加工果收購與去年全面性大果收購不同，麻豆農會考量資金有限，收購對象以符合條件旗下產銷班為主，且柚果生產合作社是對等單位，農會並非差別待遇，這樣的說法有點冤枉了。

麻豆農會針對有產銷履歷或有機果品進行加工果收購，澄清並無「漏掉」問題。記者莊曜聰／攝影
麻豆農會針對有產銷履歷或有機果品進行加工果收購，澄清並無「漏掉」問題。記者莊曜聰／攝影

農會 生產合作社 陳昆和

延伸閱讀

推廣雲林文旦 張麗善邀馬英九宣傳

受助兒提前過中秋 台南家扶獲贈麻豆文旦5千斤

台南幾乎看不到國民黨立委參選人看板 喊話朱立倫協助

無黨籍市議員陳昆和參選立委提政見 綠營議員也來讚聲

相關新聞

嘉義縣市停班課不同調 黃敏惠臉書被灌爆

前天深夜豪雨，嘉義縣逾半數鄉鎮市傳出淹水災情、部分道路交通中斷，緊急宣布昨天停班停課，嘉義市未跟進，但嘉義大學和市區6所...

年初缺水 台南麻豆文旦縮小卻助長甜度 最高達13度！

台南文旦種植面積近1100公頃，每年採收期都在8月中旬至月底，今年產量約2萬5000公噸，與往年相比相對穩定。爲推廣當令...

台史博給小確幸 周五至周日加國定假日免費搭接駁車

台灣歷史博物館為推動民眾來館的友善交通接駁服務，9月15日起至11月12日止，每周五至周日及國定假日等放假日試辦自台南永...

嘉義豪雨 中埔赤蘭溪暴漲洪水襲良田 農損初估破2千萬

嘉義豪雨災後第二天，全縣農業重創初步統計農損達2500萬元，翁章梁今持續勘災至中埔鄉赤蘭溪周圍農地，農民劉宏軒3分地將採...

議員指加工果收購不公平 麻豆農會有話說

秋節將至，台南市議員陳昆和媒合企業，向台南市麻豆柚果生產合作社29班採購800箱文旦，解決農民產銷問題，陳昆和說，政府協...

嘉義豪雨災第二天 翁章梁勘災：政府救助金不多

嘉義豪雨災後第二天，災情慘重的水上鄉赤蘭溪溢堤，造成一處畜牧場水淹近3米，大量洪泥沖入場區，造成6萬隻蛋雞淹死，場區設備...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦