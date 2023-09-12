議員指加工果收購不公平 麻豆農會有話說

秋節將至，台南市議員陳昆和媒合企業，向台南市麻豆柚果生產合作社29班採購800箱文旦，解決農民產銷問題，陳昆和說，政府協助農民產銷要公平，麻豆農會加工果收購只有轄下產銷班，漏掉合作社班員；麻豆農會則回應，柚果生產合作社與麻豆農會是平行單位，合作社若有相關設備也可自行辦理收購，並無「漏掉」的的情形。

市議員陳昆和宣布參選南市第二選區立委後，動作頻頻，從芒果、酪梨到文旦，媒合企業採購季節性農產，這次台南市不動產開發商業同業公會則認購10斤裝的800箱文旦，做為秋節禮品，班員裝箱完成，送往陳昆和位於麻豆的服務處擺放。

陳昆和指出，今年文旦收購辦法公布後，以麻豆農會為例，只收購農會產銷班大果，收購動作不夠務實，台南市麻豆柚果生產合作社有班員反應被排拒門外，表達不滿，他與合作社理事主席郭毓昇聯繫，媒合後才促成這次認購。

對此麻豆農會回應，南市文旦加工果收購數量600公噸，麻豆農會只是其中之一，因應加工需求，僅針對產銷班中有產銷履歷及有機果品者進行收購約20萬台斤，目標數量也已達標，且南市麻豆柚果生產合作社與農會是平行單位，其實也可自行辦理收購，或洽詢其他加工廠收購，並無所謂「被拒於門外」的問題。

麻豆農會表示，往年有類似的大果收購都會協助柚果生產合作社申請，包括農機補助等也會幫忙，但今年加工果收購與去年全面性大果收購不同，麻豆農會考量資金有限，收購對象以符合條件旗下產銷班為主，且柚果生產合作社是對等單位，農會並非差別待遇，這樣的說法有點冤枉了。