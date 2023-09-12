劉櫂豪掛政績看板引關注 賴坤成喊話放下心結再溝通

民進黨內立委初選失利的立委劉櫂豪掛上大型政績看板，包括爭取花東鐵路雙軌化等並寫上「優質連任」；初選勝出的賴坤成則向劉櫂豪喊話放下個人心結，可以再溝通。

劉櫂豪昨天在台東市區掛起數個大型看板，寫上他從2012年擔任立委以來內爭取台東建設，促進區域均衡發展政績，尤其推動重大交通建設，解決一票難求問題，爭取前瞻建設新台幣456億元辦理花東鐵路雙軌化工程，以及爭取教育文化建設經費超過10億元以上，並且寫上「請支持正面的力量一起向前走！」、「優質連任」。

大型看板引起民眾關注，政壇解讀劉櫂豪將脫黨競選連任。

劉櫂豪今天接受中央社記者電話訪問表示，在台東市區懸掛上去的政績看板，讓許多民眾非常有感，紛紛打電話到服務處加油打氣，也鼓勵他要「繼續為台東打拚，為鄉親服務，好人才應留在台東，繼續幫助台東建設」。

劉櫂豪說，民眾的鼓舞讓他感到非常溫暖，他不會辜負民眾期待，一定會持續努力經營，毫不鬆懈，勤跑基層，持續朝競選連任方向前進，選民的選擇才是最好檢驗方法，盼能和大家一起打造更好的台東。

初選勝出、已獲民進黨提名參選立委的賴坤成接受媒體聯訪表示，參與黨內機制初選，就應願賭服輸，他也2度在初選中輸劉櫂豪，也有很多委屈，但既然參加初選制度，就應尊重機制，含淚為劉櫂豪站台；這次初選也是大家對劉櫂豪「選完縣長選立委」感到厭煩，如果好好輔選，相信黨會重用。

賴坤成說，劉櫂豪給外界觀感是縣長要選，立委也要選，「整碗捧」，希望劉櫂豪能體諒這樣的民意趨勢，不要執意參選，造成分裂的民進黨面對相對團結的國民黨。

賴坤成喊話劉櫂豪，「立委幹了12年，還有很多適合的位置，成事不必在我，大家可以放下個人心結，可以溝通談一下」。

民進黨台東縣黨部主委簡維國表示，劉櫂豪的政績看板，許多人關心劉櫂豪是否參選到底，他和劉櫂豪服處連繫後，服務處回應是劉櫂豪想要將這3任立委的政績告訴台東民眾；至於會不會登記參選，劉櫂豪會正式對外告知。