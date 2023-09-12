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推廣雲林文旦 張麗善邀馬英九宣傳

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
立委林文瑞、雲林縣長張麗善上午在立法院舉行「雲林文旦推廣」記者會。記者曾吉松／攝影
立委林文瑞、雲林縣長張麗善上午在立法院舉行「雲林文旦推廣」記者會。記者曾吉松／攝影

立委林文瑞、雲林縣長張麗善上午在立法院舉行「雲林文旦推廣」記者會，巧遇到立法院參加記者會的前總統馬英九，一起為雲林文旦喊讚。

中秋將至，為推廣雲林文旦柚，雲林縣北上立法院辦理「中秋柚見好食光」雲林縣文旦推廣記者會，張麗善表示，雲林縣文旦總種植面積約242公頃，年產量約5,700公噸，主要集中於斗六約192 公頃、古坑約25 公頃，縣府也每年輔導斗六市公所及農會辦理文旦品質評鑑活動，果農們年年努力提高管理技術，生產更高品質果品，今年雲林文旦品質較往年更優質，甜度也約在11-12度以上，是雲林良品最佳中秋送禮精品。優質斗六文旦還有魚翅文旦的美譽，果肉晶藝别透、口感細緻水份多，营養價值也非常高，含有豐富的維生素A、BI、B2、C、膳食纖維、果膠、有機酸及礦物質等成分，是搭配佳節烤肉解油腻的最佳神隊友。推萬在家就能自己輕鬆 DIY 的文旦飲品，將文旦柚果肉取出後，搭配古坑蜂蜜及古坑柳丁汁或氣泡水用果汁機將果肉打細，加人幾顆冰塊，一杯酸甜過癮的柚見花香調飲，適合中秋佳節國聚，絕對是大朋友小朋友都愛喝的好滋味！雲林農產豐富多元，將在地農產元素融合，特調屬於雲林柚香美味最佳飲品。

立委林文瑞、雲林縣長張麗善上午在立法院舉行「雲林文旦推廣」記者會，巧遇到立法院參加記者會的前總統馬英九，一起為雲林文旦喊讚。記者曾吉松／攝影
立委林文瑞、雲林縣長張麗善上午在立法院舉行「雲林文旦推廣」記者會，巧遇到立法院參加記者會的前總統馬英九，一起為雲林文旦喊讚。記者曾吉松／攝影
中秋將至，為推廣雲林文旦柚，雲林縣北上立法院辦理「中秋柚見好食光」雲林縣文旦推廣記者會，張麗善縣長表示，果農們年年努力提高管理技術，生產更高品質果品，今年雲林文旦品質較往年更優質，甜度也約在11-12度以上，是雲林良品最佳中秋送禮精品。記者曾吉松／攝影
中秋將至，為推廣雲林文旦柚，雲林縣北上立法院辦理「中秋柚見好食光」雲林縣文旦推廣記者會，張麗善縣長表示，果農們年年努力提高管理技術，生產更高品質果品，今年雲林文旦品質較往年更優質，甜度也約在11-12度以上，是雲林良品最佳中秋送禮精品。記者曾吉松／攝影
立委林文瑞、雲林縣長張麗善上午在立法院舉行「雲林文旦推廣」記者會，張麗善表示，雲林縣文旦總種植面積約242公頃，年產量約5,700公噸，主要集中於斗六約192 公頃、古坑約25 公頃，縣府也每年輔導斗六市公所及農會辦理文旦品質評鑑活動，果農們年年努力提高管理技術，生產更高品質果品，今年雲林文旦品質較往年更優質。記者曾吉松／攝影
立委林文瑞、雲林縣長張麗善上午在立法院舉行「雲林文旦推廣」記者會，張麗善表示，雲林縣文旦總種植面積約242公頃，年產量約5,700公噸，主要集中於斗六約192 公頃、古坑約25 公頃，縣府也每年輔導斗六市公所及農會辦理文旦品質評鑑活動，果農們年年努力提高管理技術，生產更高品質果品，今年雲林文旦品質較往年更優質。記者曾吉松／攝影

文旦 雲林 中秋

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