曾文水庫被灌飽飽 黃偉哲：破光電板導致不下雨的謠言

曾文水庫睽違兩年多後11日達到滿水位，且還進行久違的調節放水。台南市長黃偉哲有感而發，在臉書宣布曾文水庫滿水位的好消息，但也提到今年5月曾文水庫蓄水量僅6.5%，當時有很多奇怪的言論滿天飛，特別是光電板導致不下雨的說法，極端氣候是要共同面對的課題，專家藉由調適科學研究應對方式，一般人也需要具備基礎常識才不會誤信謠言。

連續2個颱風加上低壓帶與旺盛對流影響，台南連續一周的降雨挹注水庫水量，台南地區水庫也喝飽飽，尤其是曾文水庫蓄水突破5億立方公尺，達到滿水位，告別過去2年來的旱象，也代表未來1整年用水無虞，台南地區水情燈號已在8月29日起由提醒綠燈轉為正常藍燈。

網友留言「雖然下的很倦，但挺開心的，不缺水了」、， 「喝飽喝滿、水庫容積大，集水不易，感謝最近的大雨都下在水庫裡」、、「全都是天公伯的功勞，天公伯辛苦了」、「這的確可以作為指標性歷史紀錄了」、「天佑台南、天佑台灣」；也有網友說「水是百物所需，天候變化，希望能有地下水庫，以防萬一。畢竟水不是努力就有，一切得看天的臉」。

黃偉哲臉書全文

曾文水庫滿水位！

還記得今年五月，曾文水庫蓄水量僅6.5%，當時市府全力推動節水措施，也感謝市民朋友的配合，攜手抗旱。

經過近期颱風、鋒面等帶來的充沛雨量，曾文水庫睽違兩年多進行調節放水，另一個主要水庫南化水庫也是滿庫溢流。

回想起今年年初時，各種奇怪的言論滿天飛，特別是光電板導致不下雨的說法，幾乎是在挑戰從亞里斯多德發展至今的氣象學、物理學和化學等學科。

極端氣候是我們必須要共同面對的課題，專家藉由調適科學研究應對方式，一般人也需要具備基礎常識才不會誤信謠言。

有水當思無水之苦，曾文南化水庫聯通管、再生水等建設都會持續進行，打造更健全的基礎設施，應對極端氣候的挑戰。