秋節近 柳營農會揪學子做蛋黃酥分送弱勢長者
秋節腳步近，台南市柳營農會今揪社區志工及柳營國中學生一起做蛋黃酥、芋頭酥，剛出爐香噴噴立即分送給社區弱勢長輩，也讓柳營農會成為在地的「愛心發電站」。
柳營農會推出「中秋佳節青銀攜手共樂～蛋黃酥有愛」活動，找來柳營國中學生、果毅社區志工、長者，一起動手製做550個蛋黃酥和芋頭酥，分送給果毅關懷中心老人、華山基金會照顧的長者。
柳營農會總幹事陳右欣、四健會指導員謝翠玲表示，這次活動特別請來在地青年烘焙達人林志弘從中指導，帶領柳營國中四健會員、果毅社區關懷中心志工和長者們一起動手做，一個個製作步驟示範，學生們和社區志工、老人家藉製作點心相互討論和交流，拉近距離，剛出爐香噴噴的蛋黃酥，即刻分送給果毅關懷中心、華山基金會照顧的長者們品嘗。
柳營國中校長陳育生說，讓學生們了解自己動手做好吃的點心，分送長者表達關懷，更是生活的學習。
陳右欣長期在柳營推動食農教育，情商青農到柳營國中教學生們種菜，這次邀請在地青年來指導學生做點心，讓孩子和長者們一起開心製作，550個蛋黃酥、芋頭酥送出，在社區散播溫馨散播愛。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言