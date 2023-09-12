秋節近 柳營農會揪學子做蛋黃酥分送弱勢長者

秋節腳步近，台南市柳營農會今揪社區志工及柳營國中學生一起做蛋黃酥、芋頭酥，剛出爐香噴噴立即分送給社區弱勢長輩，也讓柳營農會成為在地的「愛心發電站」。

柳營農會推出「中秋佳節青銀攜手共樂～蛋黃酥有愛」活動，找來柳營國中學生、果毅社區志工、長者，一起動手製做550個蛋黃酥和芋頭酥，分送給果毅關懷中心老人、華山基金會照顧的長者。

柳營農會總幹事陳右欣、四健會指導員謝翠玲表示，這次活動特別請來在地青年烘焙達人林志弘從中指導，帶領柳營國中四健會員、果毅社區關懷中心志工和長者們一起動手做，一個個製作步驟示範，學生們和社區志工、老人家藉製作點心相互討論和交流，拉近距離，剛出爐香噴噴的蛋黃酥，即刻分送給果毅關懷中心、華山基金會照顧的長者們品嘗。

柳營國中校長陳育生說，讓學生們了解自己動手做好吃的點心，分送長者表達關懷，更是生活的學習。