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嘉市百年歷史建築東門派出所華麗轉身 為地方創生注入動能

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市歷史建築百年東門派出所華麗轉身 ，將以文化基地為地方創生注入動能。圖／嘉市府提供
嘉市歷史建築百年東門派出所華麗轉身 ，將以文化基地為地方創生注入動能。圖／嘉市府提供

嘉義市東門派出所建於1923年，是市區僅存日治時代警察機關歷史建築，2010年文化局依文化資產保存法登錄為歷史建築，展開修復活化，派出所迎來建成百年，捎來好消息，經加強消防、結構性安全及耐久性修復，30日竣工，將轉型文化基地。

市長黃敏惠日前率市府團隊視察公明路與共和路口的東門派出所，指示工程如期如質完工，期待東門派出所修復完竣，串連火車站前願景館、興中派出所、新二通及西市場，為地方創生注入動能。

2020年嘉市創生元年，市府串聯全台成為地方創生橋梁，2021年將東門派出所修復文化環境營造納入地方創生提案，向國發會申請，獲935萬補助，市府自籌1165萬元修繕。

黃敏惠說，高興看到傳承嘉市世代記憶東門派出所完善修復，將作重要地方創生與文化基地華麗轉身，以「地方創生2.0」帶動人才產業進駐，讓場域永續帶來產業活化，帶動鄰近東市場提升，修復過程發現龍王廟遺構，透過空間規畫讓不同時代建築保存，東門派出所修復，不只硬體提升，標誌嘉市為歷史建築永續留存、構築人本空間努力。

市警局表示，東門派出所有1座辦公廳及2棟宿舍，隨警政現代化，1987年卸下派出所，出借東區聯合里辦公室，派出所保存活化以嚴謹工法，手工拆卸保存可用屋瓦、木構，盡量使用原建料，按原建築方式修築，「修舊如舊」保有派出所挑高建築形態，陸續完成宿舍、派出所及所長宿舍、廁所修繕。

本月底修復完成，將展現亮麗具時代感派出所及宿舍群，修復過程發掘的「龍王廟」遺址也將重現展示，成為庭園遺構景觀亮點。後續規畫作文化基地，委外OT營運，計劃作結合歷史意義與文化遊憩特色複合型空間，以策展形式展現嘉市獨有美學設計，透過導覽解說喚起市民城市記憶，深化嘉市人文內涵。

嘉市長黃敏惠日前率市府團隊到公明路與共和路口的東門派出所視察。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠日前率市府團隊到公明路與共和路口的東門派出所視察。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠日前率市府團隊到公明路與共和路口的東門派出所視察。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠日前率市府團隊到公明路與共和路口的東門派出所視察。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠日前率市府團隊到公明路與共和路口的東門派出所視察。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠日前率市府團隊到公明路與共和路口的東門派出所視察。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠日前率市府團隊到公明路與共和路口的東門派出所視察。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠日前率市府團隊到公明路與共和路口的東門派出所視察。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠日前率市府團隊到公明路與共和路口的東門派出所視察。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠日前率市府團隊到公明路與共和路口的東門派出所視察。圖／嘉市府提供

歷史建築 宿舍

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