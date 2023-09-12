嘉市百年歷史建築東門派出所華麗轉身 為地方創生注入動能

嘉義市東門派出所建於1923年，是市區僅存日治時代警察機關歷史建築，2010年文化局依文化資產保存法登錄為歷史建築，展開修復活化，派出所迎來建成百年，捎來好消息，經加強消防、結構性安全及耐久性修復，30日竣工，將轉型文化基地。

市長黃敏惠日前率市府團隊視察公明路與共和路口的東門派出所，指示工程如期如質完工，期待東門派出所修復完竣，串連火車站前願景館、興中派出所、新二通及西市場，為地方創生注入動能。

2020年嘉市創生元年，市府串聯全台成為地方創生橋梁，2021年將東門派出所修復文化環境營造納入地方創生提案，向國發會申請，獲935萬補助，市府自籌1165萬元修繕。

黃敏惠說，高興看到傳承嘉市世代記憶東門派出所完善修復，將作重要地方創生與文化基地華麗轉身，以「地方創生2.0」帶動人才產業進駐，讓場域永續帶來產業活化，帶動鄰近東市場提升，修復過程發現龍王廟遺構，透過空間規畫讓不同時代建築保存，東門派出所修復，不只硬體提升，標誌嘉市為歷史建築永續留存、構築人本空間努力。

市警局表示，東門派出所有1座辦公廳及2棟宿舍，隨警政現代化，1987年卸下派出所，出借東區聯合里辦公室，派出所保存活化以嚴謹工法，手工拆卸保存可用屋瓦、木構，盡量使用原建料，按原建築方式修築，「修舊如舊」保有派出所挑高建築形態，陸續完成宿舍、派出所及所長宿舍、廁所修繕。

本月底修復完成，將展現亮麗具時代感派出所及宿舍群，修復過程發掘的「龍王廟」遺址也將重現展示，成為庭園遺構景觀亮點。後續規畫作文化基地，委外OT營運，計劃作結合歷史意義與文化遊憩特色複合型空間，以策展形式展現嘉市獨有美學設計，透過導覽解說喚起市民城市記憶，深化嘉市人文內涵。