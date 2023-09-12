豪雨襲嘉市！百年樹木園、嘉義公園5棵大樹消失 市民不捨

嘉義市區有日治時代建置的百年樹木園，另有市府闢建35座公園，是全台公園密布最高城市，隨著全球暖化溫室效應，公園綠化林木成為市民珍貴綠色資產，市民每天在公園運動休閒，人樹有感情，日前強降雨，造成樹木園3棵大樹，嘉義公園、北香湖公園各1棵大樹倒下，園區完成清理，市民看大樹消失不捨。

林試所嘉義研究中心說，近1個月嘉義縣市連4起地震，加上日前短時間強降雨，造成樹木園土質鬆軟，雨水太多，園區各有一棵黑板樹、柚木、火焰木倒下，倒下都在晚間休園，未傷到市民，已派人清除完畢。7月杜蘇芮颱風陸警還未發布，樹木園樹齡逾120年「鎮園之寶」國內最巨大「肯氏南洋杉」倒伏，連同這次3棵樹倒，已有4棵大樹消失。

樹木園緊鄰嘉義公園，面積約8.3公頃，民國前4年設立，前身為日治時代「山仔頂試驗地」，是橡膠樹類栽植試驗地。民國10年將試驗地及苗圃合併成立「嘉義林業試驗支所」，選定巴西橡膠樹、印度紫檀及黑板樹等10餘種經濟樹種進行引種造林試驗；其後不斷自南洋等各地引進熱帶經濟樹種，如桃花心木、鐵刀木及柚木等百餘種，除供適應性試驗，兼具母樹園功能。

市府建設處說，百年嘉義公園、北香湖公園，因暴雨土質鬆軟，嘉義公園表參道旁有棵金龜樹，北香湖公園北香湖北邊步道旁有棵橄欖樹倒下，餘公園巡視無樹倒，2棵樹倒已經清除完畢。

市府表示，氣象局10日下午2點對嘉市發布大豪雨特報，大雨持續到晚間。經統計東、西區日累積雨量皆破300毫米，其中東區短延時強降雨，最大時雨量89毫米；西區長延時強降雨，最大時雨量76.5毫米。