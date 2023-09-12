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落實兩性分工 嘉市男廁設置尿布檯

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市政府於今年７月中旬於嘉義公園、文化公園男廁設置貼心的尿布檯。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府於今年７月中旬於嘉義公園、文化公園男廁設置貼心的尿布檯。圖／嘉義市政府提供

打理嬰幼兒的日常生活是父母共同的責任與義務，台北、高雄等皆陸續設立男廁尿布檯，嘉義市尿布檯仍集中在女廁，在議員的爭取下，嘉義市將陸續在男廁設立尿布檯；近來嘉義公園、文化公園男廁裡已有尿布檯，因空間有限，尿布檯設在便池旁有些尷尬，但已讓新手爸爸覺得貼心。市府表示，擴大進行中。

今年定期會上市議員林煒軒表示，有鑑於目前社會男性，包括爸爸或阿公承擔更多幼兒照護責任，而目前嘉義市尿布檯集中在女廁，不利於男性照顧者，也無助照護責任兩性分工趨勢。台北市、宜蘭縣、高雄市、新竹縣等都陸續設立男性尿布檯。嘉義市目前22處公園和4處市場有設置公廁，未來設置公廁或尿布檯應考量男性照顧者需求。

市府建設處於今年7月中旬，在嘉義公園、文化公園男廁建置尿布檯，讓想幫忙換尿布的男性家長，在公園內也可以有平整、舒適的空間換尿布，不用再擔心找不到合適的地方。

建設處表示，目前嘉義公園有6個尿布台，分別為1號廁所女廁及無障礙廁所、3號廁所男廁及女廁、4號廁所男廁及女廁，文化公園有2個尿布台，都有明顯的標誌指示。未來，在後續公廁新設或整建工程中，將依據使用者需求納案研議增設嬰兒尿布台。

由於原有男廁並沒有尿布檯設計，增設尿布檯要考量現有空間，嘉義公園男廁整修過看起來光潔明亮也比較有穩私權，但是文化公園設置在男廁便池旁，當男性上廁所時總有些尷尬，不過，新手爸爸表示，這樣已經很不錯了。

嘉義市男廁終於有設置尿布檯，令新手爸爸感到貼心。記者李宗祐／攝影
嘉義市男廁終於有設置尿布檯，令新手爸爸感到貼心。記者李宗祐／攝影
嘉義市男廁加裝尿布檯且擴大進行中。圖／嘉義市政府提供
嘉義市男廁加裝尿布檯且擴大進行中。圖／嘉義市政府提供
文化公園裡的尿布檯設置在男廁便池旁，令人有些尷尬。記者李宗祐／攝影
文化公園裡的尿布檯設置在男廁便池旁，令人有些尷尬。記者李宗祐／攝影

嘉義 廁所

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