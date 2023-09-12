西部登革熱淨土嘉義市...新增2例確診 淪陷原因嚗
登革熱疫情延燒，嘉義市無在地案例，最近卻因有2名市民，因求學、旅遊，分別在疫區雲林縣、台南市感染，在嘉義市就醫檢驗確診，疫調雖不在嘉市染疫，但疾管署仍以2人住居地，認定屬嘉義市確診案，讓西部登革熱淨土的嘉義市也淪陷。
衛生局說，嘉市截至昨天有2例本土性登革熱確診病例，個案男學生及女子，分別有雲林縣古坑、台南市活動史，因出現發燒、後眼窩痛、食慾不振等症狀，至嘉市市登革熱NS1快篩合作院所就醫，經醫師採檢NS1快篩陽性，疾病管制署依檢驗結果研判為陽性確診個案。
衛生局已經在確診個案住家半徑50公尺，進行室內化學防治，並於個案住家周圍半徑100公尺進行環境孳生源清除及家戶宣導，請社區住戶自我健康監測；環保局清潔隊也完成確診個案住家戶外200公尺的環境噴藥清消，確保室內及戶外雙重防火牆有效防堵疫情擴散。
近日強降雨，易使戶內外積水容器增加，積水是病媒蚊孳生的溫床，衛生局呼籲市民務必加強環境巡查，徹底清除輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等積水容器，避免病媒蚊孳生。
提醒市民主動做好居家環境巡檢，落實「巡」、「倒」、「清」、「刷」工作，配合市府執行戶內外登革熱防治噴藥，防止疫情擴散，如不配合者依傳染病防治法規定最高可處30萬罰鍰。
衛生局長廖育瑋局長籲請民眾清理環境，做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲、身體裸露部位塗抹衛福部核可防蚊藥劑，避免蚊蟲叮咬，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀，立即前往市區19家登革熱合作醫療院所就醫，主動告知旅遊史活動史，詳情參閱衛生局網站或洽電（05）2341150防疫專線。
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