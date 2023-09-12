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台南大東夜市違規開張 市府人牆阻擋

聯合報／ 記者李文德／台南報導
台南大東夜市還未獲營業設置許可，昨天就重新開張，市府市場處人員前往勸導勿營業。記者李文德／攝影
台南大東夜市還未獲營業設置許可，昨天就重新開張，市府市場處人員前往勸導勿營業。記者李文德／攝影

台南知名大東夜市分裂後，原大東夜市昨晚重新開幕，不過夜市設置許可還未審查通過，市府市場處人員下午前往勸導勿營業，還排出人牆阻擋擺攤，有烤蚵攤商配合收拾離去，多數仍留現場；市場處最後依違反南市攤販管理自治條例當場開罰吳姓經營者，表示未來違規營業會連續開罰、甚至斷水斷電。

吳姓經營者表示，已將營業許可執照申請資料送件，目前針對市府勸導、開罰只能先配合，不過希望市府能為攤商的生計，盡速通過營業許可。

大東夜市分為大東與大東東兩個夜市，靠近崇善路的大東夜市占地約700坪，下午4點起陸續近100多攤到場，得知市府指違規設攤，1名經營20多年的牛排業者批，「這應是市府與經營者的問題」，怎會由攤販承受，辛苦準備的食材只能丟掉；另名業者無奈說，為了重新營業已花10萬元更新設備。

市場處長陳豪吉下午4點率隊稽查，先拿麥克風勸離、排出人牆不讓攤商進入、甚至移開攤車，但鮮少攤位配合離去，於是當場對吳姓經營者開單。

陳豪吉指出，9月5日同時收到兩個夜市申請文件，將盡速排審，現在未取得許可前營業屬違法，之後會繼續來不定時稽查，發現營業行為就開罰1萬至5萬元罰鍰不等，若屢勸不聽將斷水斷電。

夜市 食材 牛排

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