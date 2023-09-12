聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義水上鄉南靖排水瓶頸段 將改善

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣水上鄉鴿溪寮前天暴雨淹水，縣長翁章梁（前排中）昨勘察排水系統。記者黃于凡／攝影
嘉義縣水上鄉鴿溪寮前天暴雨淹水，縣長翁章梁（前排中）昨勘察排水系統。記者黃于凡／攝影

嘉義縣水上鄉鴿溪寮與鄰近嘉市西區紅瓦里同屬南靖水系，水上居民不滿市區長期將水抽排到縣區、進入南靖排水，前天大雨再度淹水，鄉長林緗亭批「呼籲嘉市不要這麼自私」。市府回應，4年前起布設移動式抽水機協助排水，但南靖排水於縣區穿過台1線及鐵路斷面太小待改善；縣府指出，已向中央申請經費規畫檢討。

縣府水利處表示，前天嘉市紅瓦里的水漫流至水上鄉下寮村，導致村落淹水高度約80公分，約30戶民宅被淹，當晚調度移動式抽水機，抽排到頭港支線，減緩下寮中排洪峰、也加速下寮村退水。林緗亭批，鴿溪寮北寮嚴重淹水，「都從水溝蓋湧出來」，會勘多次南靖大排，只整治到鹿草鄉，還須多年整治。

市府工務處指出，紅瓦里與鴿溪寮分屬南靖水系上、中游，紅瓦里占的集水面積比例很低，為展現市縣合作誠意，2019年與水上鄉公所協調，巿府布設移動式抽水機放在北回歸線太陽館。

前天抽水機全力抽水，積淹問題在南靖排水中游瓶頸段，仍然淹水，抽水無法完全克服淹水問題。

縣長翁章梁昨與水利處長林谷樺到場會勘，林谷樺說，已向水利署申請經費規畫檢討，盼改善排水行經水上鄉下寮村能順利通過鐵路及台1線，需要取得土地，打通鐵路箱涵、加寬通洪斷面，才能有效避免淹水。

淹水 林緗亭 嘉義 翁章梁

延伸閱讀

嘉義豪雨淹水掀縣市恩怨 排水問題釀鴿溪寮30戶全泡水

北港市區很少淹水昨遇雨成災 水利處分析原因對症下藥

嘉義縣台82下淹出人命 村長喊話五河局改善南岸治水

花蓮青年住宅積淹水 縣府請專家抓漏增排水孔

相關新聞

嘉義縣市停班課不同調 黃敏惠臉書被灌爆

前天深夜豪雨，嘉義縣逾半數鄉鎮市傳出淹水災情、部分道路交通中斷，緊急宣布昨天停班停課，嘉義市未跟進，但嘉義大學和市區6所...

嘉義水上鄉南靖排水瓶頸段 將改善

嘉義縣水上鄉鴿溪寮與鄰近嘉市西區紅瓦里同屬南靖水系，水上居民不滿市區長期將水抽排到縣區、進入南靖排水，前天大雨再度淹水，...

台南大東夜市違規開張 市府人牆阻擋

台南知名大東夜市分裂後，原大東夜市昨晚重新開幕，不過夜市設置許可還未審查通過，市府市場處人員下午前往勸導勿營業，還排出人...

感人的文化力！台江建庄200周年 3代不畏風雨用音樂會謝神

台南市安南區20年前迎接台江建庄180周年，舉辦公親寮社區博物館日活動，和順國中師生參與走讀，20年後迎接建庄200周年...

帶毛小孩來虎頭埤健行享免費入園 台南市府還送好禮

有「台灣第一水庫」美稱的台南新化虎頭埤風景區，致力於打造為寵物友善園區，南市觀旅局今天舉辦「2023虎頭埤水與綠－邀毛小...

台南上半年未讓行人取締3437件 強化宣導安全過馬路

響應交通部112年9月交通安全月，臺南市警察局今天在臺南監理站舉辦「無號誌路口與行人路口安全體驗」活動，不同年齡層的民眾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦