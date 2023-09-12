嘉義水上鄉南靖排水瓶頸段 將改善

嘉義縣水上鄉鴿溪寮與鄰近嘉市西區紅瓦里同屬南靖水系，水上居民不滿市區長期將水抽排到縣區、進入南靖排水，前天大雨再度淹水，鄉長林緗亭批「呼籲嘉市不要這麼自私」。市府回應，4年前起布設移動式抽水機協助排水，但南靖排水於縣區穿過台1線及鐵路斷面太小待改善；縣府指出，已向中央申請經費規畫檢討。

縣府水利處表示，前天嘉市紅瓦里的水漫流至水上鄉下寮村，導致村落淹水高度約80公分，約30戶民宅被淹，當晚調度移動式抽水機，抽排到頭港支線，減緩下寮中排洪峰、也加速下寮村退水。林緗亭批，鴿溪寮北寮嚴重淹水，「都從水溝蓋湧出來」，會勘多次南靖大排，只整治到鹿草鄉，還須多年整治。

市府工務處指出，紅瓦里與鴿溪寮分屬南靖水系上、中游，紅瓦里占的集水面積比例很低，為展現市縣合作誠意，2019年與水上鄉公所協調，巿府布設移動式抽水機放在北回歸線太陽館。

前天抽水機全力抽水，積淹問題在南靖排水中游瓶頸段，仍然淹水，抽水無法完全克服淹水問題。

縣長翁章梁昨與水利處長林谷樺到場會勘，林谷樺說，已向水利署申請經費規畫檢討，盼改善排水行經水上鄉下寮村能順利通過鐵路及台1線，需要取得土地，打通鐵路箱涵、加寬通洪斷面，才能有效避免淹水。