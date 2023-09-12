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嘉市、雲林 推廣在地好米

聯合報／ 記者李宗祐陳雅玲／連線報導
嘉義市長黃敏惠（中）樂見農民帶領青農投入農業生產。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）樂見農民帶領青農投入農業生產。記者李宗祐／攝影

推廣在地優質米，嘉義市長黃敏惠昨天與農會、企業簽署「幸福嘉義米合作備忘錄」，希望透過產、官、學、研合作推展台農82號米。另，雲林斗南鎮農會辦契作稻米食味值檢測，60多名農民獲獎勵金，農會表示，稻米品質提升，今年多了連鎖壽司品牌訂單，越光米契作面積暴增。

市長黃敏惠說，嘉義農試所稻米博士吳永培生前培育的台農82號米，品質不輸日本的越光米，透過備忘錄整合農業產學與教育，從源頭到末端攜手努力，讓嘉市農業朝向精緻化、品牌化。

產官學昨簽合作備忘錄，三光米嘉義分公司負責人周麗文、奮起福公司負責人陳岱聲皆說，採用幸福嘉義米打造產品。

斗南農會每年辦契作稻米食味值檢測，依分數發出不等的獎勵金，今年100多名農民參加，60多人獲獎金、共發出129萬；農會秘書張耀裕說，鼓勵提升稻米品質奏效，不僅外銷到澳洲、杜拜等地，國內餐飲業者訂單持續增加，去年越光米全年契作面積450公頃，今年增至600公頃。

嘉義 農會 稻米 黃敏惠 餐飲業

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