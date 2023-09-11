感人的文化力! 台江建庄200周年 3代不畏風雨用音樂會謝神

台南市安南區20年前迎接台江建庄180周年，舉辦公親寮社區博物館日活動，和順國中師生參與走讀，20年後迎接建庄200周年舉辦音樂會，和順國中國樂團與社大台江分校村廟樂團老中青3代合奏音樂謝神，大家共同回想社區博物館營造的點點滴滴，雨中聽著優美音樂，為營造未來建庄3百年做想像。

大台江分校表示，安南區公親寮自古以來皆會在農曆7月底舉行拜溪墘祭典，回顧20年前的台江建庄180周年，當時安東庭園社區是全國社造活力社區，共同陪伴公親寮鄉親，一起推動公親寮社區博物館營造，里長王金樹號召志工在9月12日舉行台江文化季《公親寮社區博物館日》走讀活動，和順國中師生也共同參與。

20年後，迎接台江建庄2百周年，昨晚舉辦公親寮拜溪墘音樂會，兩件台江文化盛事日期如此相近，成其中也令人高興。音樂會雖然下雨，但大家的熱情不減，近兩百人齊聚公親寮清水寺。一開始由台南市無形文化資產的公親寮天子門生，以古曲演唱，接著由社大台江分校薩克斯風樂團接力演奏，壓軸則是和順國中國樂團演奏，曲曲動人音樂，在廟口雨中響起，喚醒大家參與20年前的台江建庄180周年的美麗回憶。