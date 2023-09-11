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陳吉仲與台南稻農座談 允取消113年大區輪作

中央社／ 台南11日電

民進黨立法委員賴惠員今天在白河區農會及後壁區農會舉辦農民座談會，安排農業部長陳吉仲出席，針對農民擔心明年1期稻作輪到台南大區輪作鼓勵休耕，陳吉仲回應將會取消。

賴惠員會中表示，水是農民的工作權，尤其後壁區屬台灣重要稻米產區，連續幾年台南市都因為大旱宣布停灌，雖然有停灌補助不至於頓失收入，但停灌就代表代耕業者、農藥資材行等稻米產業鏈都面臨危機。

她說，明年1期稻作又輪到台南大區輪作鼓勵節水休耕，近期水情穩定，因此接獲許多農民陳情希望能取消大區輪作，讓農民重拾工作權，可以如期種稻。

民進黨台南市議員王宣貿則在會中提出，昨日下午至晚間的強降雨，造成許多農作物、農水路災損，建議農業部專款專案來協助受災損農民。

陳吉仲回應指出，賴惠員持續爭取農民權益，並與地方農會配合推動許多農民福利政策，如農保升級、農民職災保險、綠色照護站等，此次台南大雨造成的農水路損壞，有應急搶修等需求一定全力協助。

他說，農民關心的大區輪作，已確定取消嘉南灌區113年大區輪作，至於配套措施會在近期研議後拍板定案，因為連續3年台南需配合節水，相關業者農業貸款，如代耕業者、農業資材行都可延後本金償還。

農民 台南 陳吉仲

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