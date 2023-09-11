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台南上半年未讓行人取締3437件 強化宣導安全過馬路

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
臺南市警察局今天在臺南監理站舉辦「無號誌路口與行人路口安全體驗」活動，學童現場演練通過無號誌路口。記者李文德／攝影
臺南市警察局今天在臺南監理站舉辦「無號誌路口與行人路口安全體驗」活動，學童現場演練通過無號誌路口。記者李文德／攝影

響應交通部112年9月交通安全月，臺南市警察局今天在臺南監理站舉辦「無號誌路口與行人路口安全體驗」活動，不同年齡層的民眾齊聚一堂，以「車輛慢看停、行人安全行」為口號，呼籲全民一同參與，共建更安全的交通環境。

根據交通部統計，在台灣的交通事故，有6成發生在路口，因此，交通部將每年9月訂為「交通安全月」，希望透過強化宣導，喚起國人交通安全意識。而根據台南市警局交通大隊統計，今年1至6月，交通意外事故共有2萬2477件，死傷人數共有3萬582件，而發生在路口的案件占6成多。另外未禮讓行人也取締3437件，顯示路口道路交通安全的重要。

交通部公路總局嘉義區監理所長黃萬益說，全台去年因交通事故受傷人數共有49萬7778人，10年來逼近500萬人，非常值得重視。而這麼多的受傷事故6成發生在路口，所以宣導道路安全非常重要。

市警局交通大隊長施衣峯表示，活動中特別關注學童和高齡者交通安全，所以現場模擬演練無號誌路口與行人斑馬線的互動式體驗，幫助不同年齡層民眾更加理解如何安全通過馬路。除外，對於高齡者交通安全宣導，現場提供騎乘微型電動二輪車，學習如何在交通繁忙的路口安全行動。

臺南市警察局今天在臺南監理站舉辦「無號誌路口與行人路口安全體驗」活動，不同年齡層的民眾齊聚一堂，以「車輛慢看停、行人安全行」為口號，呼籲全民一同參與，共建更安全的交通環境。記者李文德／攝影
臺南市警察局今天在臺南監理站舉辦「無號誌路口與行人路口安全體驗」活動，不同年齡層的民眾齊聚一堂，以「車輛慢看停、行人安全行」為口號，呼籲全民一同參與，共建更安全的交通環境。記者李文德／攝影

交通部

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