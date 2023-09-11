幸福嘉義米產官學研簽署合作 讓台灣農業被看見

嘉市政府與嘉義市農會、嘉義縣太保市農會、三光米公司、興華中學及奮起福米餅店共同宣傳行銷幸福嘉義米，今日舉行「幸福嘉義米合作備忘錄簽署」。嘉義市長黃敏惠表示，幸福嘉義米是已故的稻米博士吳永培栽培出的台農82號，希望再透過產、官、學、研合作推展，讓台灣的農業能夠被看見。

黃敏惠表示，農試所嘉義分所稻米博士吳永培生前培育的台農82號米，有良好的抗病蟲害及強桿耐倒伏特性，健康又美味，品質不輸日本的越光米，去年以「幸福嘉義米」亮相。未來整合農業產學與教育，從源頭到末端攜手努力，讓嘉義市農業朝向精緻化、品牌化發展。

農業試驗所嘉義試驗分所長方怡丹表示，台農82號米粒外觀晶瑩剔透，口感黏性優越，口感不輸日本越光米，而且有良好的耐病蟲害及強桿耐倒伏特性，可降低農藥和肥料使用，降低農民生產成本，是美味、健康又食安兼具的優質健康米。

太保市農會總幹事黃麗貞表示，太保市有40多公頃的有機米專區，將生產供應幸福嘉義米有機米系列。三光米股份有限公司嘉義分公司負責人周麗文表示，為了實現「誠食好米 實在為你」的經營理念，採用幸福嘉義米，只給消費者最實在的優質好米。

嘉義市私立興華高級中學董事長王崇旭表示，將打造興華中學為職人高校，由餐飲管理科使用在嘉義在地食材，幸福嘉義米、嘉義大學牛奶和土鳳梨，用米取代部分麵粉，製做低麩質「米吐司」、「米蛋捲」和「米鳳梨酥」， 免費提供給長照機構長者食用，讓銀髮族能夠食得更健康。

奮起福公司負責人陳岱聲表示，米乖乖採用幸福嘉義米取代玉米穀物，以非油炸、不含防腐劑的方式，研發製作出屬於嘉義限定版排骨便當口味的特色米乖乖。