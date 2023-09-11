斗南農會發獎金讓農民提升稻米品質 喜獲連鎖壽司店訂單

雲林縣斗南鎮農會為鼓勵農民種出高品質稻米，提升收益，每年舉辦契作稻米食味值檢測，凡達標準就頒發獎勵金給農民，今天舉行頒獎典禮，總計發出129萬元獎勵金，農糧署也在現場帶來好消息，農會契作的紅冠水雞香米獲得今年精饌米獎台灣好米銀質獎，已是第三年獲獎。

斗南鎮農會針對契作稻米檢測食味值，蛋白質越低、蟲害越少的米，品質越好、單位收益較高，可依分數獲得不等的獎勵金，一百多名農民參加，有60多名獲得獎勵金，農會一共發出129萬元獎勵金，最高有農民領到4萬多元。

斗南鎮農會近年鼓勵農民提升稻米品質奏效，不僅外銷到澳洲、杜拜等地，國內餐飲業者訂單也持續增加，秘書張耀裕說，去年越光米全年契作面積450公頃，今年暴增到600公頃，因為新增日系餐廳、知名連鎖壽司品牌的訂單，所以契作面積持續增加。

張耀裕甫從日本越光米產地新潟參訪回國，他表示，這次參訪就是為確保斗南越光米與日本越光米栽培管理技術同步更新，包括種植方式、用肥、微量元素添加都跟日本同步，確保消費者吃到的都是最好的米。

斗南鎮農會總幹事張燕容說，農民栽培管理技術提升，就能提高收益，尤其斗南鎮農會的稻米已多次在全國稻米競賽獲獎，相信農民也對自己種出高品質、端上日系餐廳的米感到驕傲。

農會今天頒發獎勵金，也同步發表高粱契作成果，斗南鎮農會2020年開始跟金門酒廠契作高粱，由斗南農會媒合農民契作，目前全縣契作面積約80公頃，包括斗南、土庫、北港、元長都有種植。