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雲林國慶路跑報名只剩4天 把握機會報名跑起來

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府將在國慶日舉辦「雲林雙十國慶齊步跑」活動，邀請黃金戰士陳致遠作為活動代言人，邀請全民一起透過健康路跑的方式為國家慶生。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府將在國慶日舉辦「雲林雙十國慶齊步跑」活動，邀請黃金戰士陳致遠作為活動代言人，邀請全民一起透過健康路跑的方式為國家慶生。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府將在國慶日舉辦「雲林雙十國慶齊步跑」活動，邀請黃金戰士陳致遠作為活動代言人，邀請全民一起透過健康路跑的方式為國家慶生，更期待藉由路跑活動推廣全民運動、促進雲林縣運動觀光發展，當天也將行銷雲林農特產品。

雲林縣長張麗善表示，雲林雙十國慶齊步跑活動只要報名就可以參加摸彩領取豐富的參加完賽禮，縣政府特別加碼100元雲林幣，包括活動紀念衫、精美國旗提袋、實用帆布袋、漂亮的國旗口罩、雲饗豬雙十運動毛巾等，另有元進莊喫雞系列產品及土雞肉鬆禮盒、庵古坑咖啡體驗包、瑞春醬油產品、施巴運動沐浴好禮等贈品。

縣府民政處長蕭德恕表示，國慶日路跑活動分3K親子歡樂組、10K社會組，因反應熱烈，報名時間再延長至本月15日，請民眾把握最後時間上網報名。

蕭德恕指出，這次活動邀請黃金戰士陳致遠作為代言人，邀請全民一起透過健康路跑的方式為國家慶生，更多活動詳情及線上報名請洽活動咖官網：https://eventpal.com.tw/runing10.html

雲林縣政府將在國慶日舉辦「雲林雙十國慶齊步跑」活動，邀請黃金戰士陳致遠作為活動代言人，邀請全民一起透過健康路跑的方式為國家慶生。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府將在國慶日舉辦「雲林雙十國慶齊步跑」活動，邀請黃金戰士陳致遠作為活動代言人，邀請全民一起透過健康路跑的方式為國家慶生。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府將在國慶日舉辦「雲林雙十國慶齊步跑」活動，邀請黃金戰士陳致遠作為活動代言人，邀請全民一起透過健康路跑的方式為國家慶生。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府將在國慶日舉辦「雲林雙十國慶齊步跑」活動，邀請黃金戰士陳致遠作為活動代言人，邀請全民一起透過健康路跑的方式為國家慶生。記者陳雅玲／攝影

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