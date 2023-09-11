雲林沿海最大徵才薪優有補助 700多職缺媒合逾5成

雲林海線地區最大場徵才活動昨在北港鎮老人會登場，虎尾就業中心邀集26家廠商，提供超過700個工作機會，整體平均薪資達34K，還有公司開出薪資55K的財務主管職缺，一天下來媒合率逾5成，就業中心指出，現今工作職缺不錯且都有各種補助方案，想找合適工作，別錯失機會，可洽就服中心。

參加徵才廠商包括美時製藥、王子製藥、凌嘉科技、建大工業、正新橡膠工業、李長榮化工、宇榮高爾夫科技、元進莊企業、全聯、振宇五金、台灣卜蜂企業、麥當勞、斑鳩的窩等26家廠商開出736個職缺，工作多元跨足各領域，任君挑選，且有不少職缺免經驗就能應徵，吸引約700多人尋職。

虎尾就業中心主任張春美表示，薪資30K以上職缺逾4成，整體平均薪資也達3萬4千元，多個廠商還開出優渥薪資徵求在地人才，包含美時製藥、正新橡膠、凌嘉科技、李長榮化工與統益機電工程師職缺都40K起跳，擴大經營的水林鄉阿甘薯叔也找廚師，薪資40K-45K，宇榮高爾夫科技徵求財務主管薪資上看55K。

張春美說，勞動部9月推出「婦女再就業計畫」，為鼓勵離開職場逾半年的婦女重返就業，有再就業獎勵、自主學習獎勵、雇主調整工時獎勵3大措施，其中再就業獎勵為婦女找到工作後穩定就業滿3個月即可領取補助最高3萬元，獎勵多多，歡迎二度就業婦女多加運用，詳情可洽各就業中心。