快訊

1樓變B1「地面支離破碎」！大直民宅塌陷案懶人包 起因、究責、如何自保一次看

PLG／緊咬林秉聖多次私下協商 攻城獅要台新球團面對事實

疑返家途中遇淹水…嘉義老夫妻滅頂車內 家屬悲：早叫他們別做生意了

雲林沿海最大徵才薪優有補助 700多職缺媒合逾5成

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
徵才整體平均薪資達34K，吸引不少民眾求職。記者蔡維斌／攝影
徵才整體平均薪資達34K，吸引不少民眾求職。記者蔡維斌／攝影

雲林海線地區最大場徵才活動昨在北港鎮老人會登場，虎尾就業中心邀集26家廠商，提供超過700個工作機會，整體平均薪資達34K，還有公司開出薪資55K的財務主管職缺，一天下來媒合率逾5成，就業中心指出，現今工作職缺不錯且都有各種補助方案，想找合適工作，別錯失機會，可洽就服中心。

參加徵才廠商包括美時製藥、王子製藥、凌嘉科技、建大工業、正新橡膠工業、李長榮化工、宇榮高爾夫科技、元進莊企業、全聯、振宇五金、台灣卜蜂企業、麥當勞、斑鳩的窩等26家廠商開出736個職缺，工作多元跨足各領域，任君挑選，且有不少職缺免經驗就能應徵，吸引約700多人尋職。

虎尾就業中心主任張春美表示，薪資30K以上職缺逾4成，整體平均薪資也達3萬4千元，多個廠商還開出優渥薪資徵求在地人才，包含美時製藥、正新橡膠、凌嘉科技、李長榮化工與統益機電工程師職缺都40K起跳，擴大經營的水林鄉阿甘薯叔也找廚師，薪資40K-45K，宇榮高爾夫科技徵求財務主管薪資上看55K。

張春美說，勞動部9月推出「婦女再就業計畫」，為鼓勵離開職場逾半年的婦女重返就業，有再就業獎勵、自主學習獎勵、雇主調整工時獎勵3大措施，其中再就業獎勵為婦女找到工作後穩定就業滿3個月即可領取補助最高3萬元，獎勵多多，歡迎二度就業婦女多加運用，詳情可洽各就業中心。

這場大型的徵才現場共約媒合逾5成，成效不錯，現場還提供履歷健檢、職涯諮詢、職訓成果展示，更推出面試就送刮刮卡，送出多功能萬用鍋、紓壓按摩枕及風扇等多項好禮，就服中心表示，目前不僅職類多元薪資優，各種就業獎勵補助也多，想找工作的人千萬別錯失機會，可洽詢(05)6330422虎尾就業中心。

勞動部9月推出婦女再就業計畫，鼓勵二度就業婦女再就業即可領取補助最高3萬元。記者蔡維斌／攝影
勞動部9月推出婦女再就業計畫，鼓勵二度就業婦女再就業即可領取補助最高3萬元。記者蔡維斌／攝影
勞動部虎尾就業中心昨在北港辦徵才，邀集26家廠商提供超過700個工作機會，吸引不少人詢問求職。記者蔡維斌／攝影
勞動部虎尾就業中心昨在北港辦徵才，邀集26家廠商提供超過700個工作機會，吸引不少人詢問求職。記者蔡維斌／攝影

薪資 職缺

延伸閱讀

雲林議長涉案聲請出國再繳300萬擔保 法院：如期回國可退還

雨炸雲林北港市中心 店家怨：逢雨淹水已成日常

雲林海水倒灌提升為國家級治理 應急工程近期先行施工

雲林古蹟日要開復古趴 帶民眾重返群星會年代

相關新聞

嘉縣市停班課不一致臉書被灌爆 黃敏惠：每次都是很難的決定

以往嘉義縣市因共同生活圈關係遇到颱風等災情，是否停班、停課訊息幾乎一致，昨天暴雨災情嘉義縣因受創嚴重，宣布停班、停課，但...

斗南農會發獎金讓農民提升稻米品質 喜獲連鎖壽司店訂單

雲林縣斗南鎮農會為鼓勵農民種出高品質稻米，提升收益，每年舉辦契作稻米食味值檢測，凡達標準就頒發獎勵金給農民，今天舉行頒獎...

雲林國慶路跑報名只剩4天 把握機會報名跑起來

雲林縣政府將在國慶日舉辦「雲林雙十國慶齊步跑」活動，邀請黃金戰士陳致遠作為活動代言人，邀請全民一起透過健康路跑的方式為國...

嘉義豪雨淹水掀縣市恩怨 排水問題釀鴿溪寮30戶全泡水

嘉義縣水上鄉鴿溪寮與鄰近嘉市西區紅瓦里同屬南靖水系，水上居民長期質疑市區將水排到縣區，昨天再度淹水，鄉長林緗亭呼籲「嘉市...

陳吉仲農民座談會 確定取消嘉南灌區明年大區輪作

農業部長陳吉仲今天下午南下台南白河、後壁區農會與農民座談，針對後壁區不少農民強烈反應，陳吉仲同意取消嘉南灌區明年大區輪作...

北港市區很少淹水昨遇雨成災 水利處分析原因對症下藥

雲林縣北港地區昨天傍晚雷雨交加，暴雨急炸，使得過去鮮少淹水的市中心大同路與文化路一帶積水達約20公分，水淹店家，業者趕忙...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦