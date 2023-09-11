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台南推出按摩集點抽大獎 請來吳鳳代言

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
藝人吳鳳親身體驗視障按摩師的專業手法，直說真的太爽了。記者劉學聖／攝影
藝人吳鳳親身體驗視障按摩師的專業手法，直說真的太爽了。記者劉學聖／攝影

為喚起社會大眾對視障者的關注，台南市勞工局舉辦「視障無遠摩力」宣傳記者會，邀請藝人吳鳳出任代言人為視障按摩師發聲，呼籲社會大眾關心並支持視障按摩，此外還推出按摩集點抽獎活動，民眾只要在10月23日前到台南市指定的88家視障按摩據點參加消費集點抽大獎活動，就有機會獲得iPhone14、50吋電視等好禮。

台南市勞工局長王鑫基表示，視障按摩師都是經過1600小時國家級訓練取得專業證照，勞工局長期輔導培訓視障按摩師迄今已達269位，分別在台南近百家據點的按摩小站提供服務，例如國道東山休息站及台南車站等，另外勞工局還輔導視障按摩院設施設備補助更新及今年將新成立一家中型按摩院「佑明視障按摩有限公司」，提供約16名按摩師就業機會，希望帶給視障者更多就業機會，進而肯定他們多元性的才能發展，歡迎民眾於中秋、國慶連假到台南也能舒緩一下筋骨。

台南市勞工局表示，民眾只要在10月23日前至台南市指定的88家視障按摩據點參加消費集點抽大獎活動，就有機會獲得iPhone14、50吋電視、1500元禮券30名以及1000元禮券80名等好禮。將於10月28日在台南勞工局粉絲專頁「台南呷頭路」直播抽獎。

台南市勞工局長王鑫基表示，希望為視障者提供更多工作機會。記者劉學聖／攝影
台南市勞工局長王鑫基表示，希望為視障者提供更多工作機會。記者劉學聖／攝影
台南市勞工局舉辦「視障無遠摩力」宣傳記者會，邀請藝人吳鳳出任代言人為視障按摩師發聲，呼籲社會大眾關心並支持視障按摩。記者劉學聖／攝影
台南市勞工局舉辦「視障無遠摩力」宣傳記者會，邀請藝人吳鳳出任代言人為視障按摩師發聲，呼籲社會大眾關心並支持視障按摩。記者劉學聖／攝影
台南市勞工局舉辦「視障無遠摩力」宣傳記者會，推出按摩集點抽獎活動，有機會獲得iPhone14、50吋電視等好禮。記者劉學聖／攝影
台南市勞工局舉辦「視障無遠摩力」宣傳記者會，推出按摩集點抽獎活動，有機會獲得iPhone14、50吋電視等好禮。記者劉學聖／攝影

按摩 視障 台南

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