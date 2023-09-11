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陳吉仲農民座談會 確定取消嘉南灌區明年大區輪作
農業部長陳吉仲今天下午南下台南白河、後壁區農會與農民座談，針對後壁區不少農民強烈反應，陳吉仲同意取消嘉南灌區明年大區輪作，至於配套措施，近期會拍板定案。
立委賴惠員今下午在白河、後壁區農會與農民座談，邀請農業部長陳吉仲與農政單位與會，針對台南市農業政策的議題，農民與部長直接面對面，共同解決農業政策問題。
賴惠員表示，水是農民工作權，尤其後壁區屬於台灣最大稻米產區，連續幾年台南市都是因為大旱宣布停灌，雖然有停灌補助不至於頓失收入，但是停灌就代表整個稻米產業鏈；包含代耕業者、農藥資材行都面臨危機。
且明年一期稻作又輪到台南大區輪作，近期水情穩定，接獲許多農民陳情希望能取消大區輪作，讓農民重拾工作權，可以如期種稻。
與會的台南市議員王宣貿也建議，白河山區昨晚強降雨，恐造成許多農作物、農水路災損，建議農業部專款專案來協助受災損的農民。
陳吉仲回應，農民關心明年一期作是否取消大區輪作，近期內會速研議，他確定取消嘉南灌區明年大區輪作，至於配套措施，近期會拍板定案。
他指出，因連續3年台南都被強制停灌，相關業者農業貸款，如代耕業者、農業資材行都可延後本金償還，確定有種水稻之前才開始償還本金。這次台南大雨造成的農水路損壞，有應急搶修需求，農業部一定會全力協助。
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