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暴雨釀災嘉縣多處道路中斷 翁章梁：半數已搶通

中央社／ 嘉義縣11日電

嘉義縣昨天大豪雨，逾半數鄉鎮市發生淹水災情、土石崩落，山區部分道路暫時封閉，縣府宣布今天停班停課；縣長翁章梁今天勘災時說，縣府全力救災，中斷道路已半數搶通。

翁章梁今天中斷日本參訪行程趕回台，中午即到水上鄉勘災，接受媒體聯訪時說，因為嘉義縣超一半鄉鎮市發生災情，因此宣布今天停班停課以利後續災害復原；道路中斷有13處包括台3線，已搶通7處；37個村落淹水目前已將水排除；明天會恢復上班上課。

翁章梁說，中央單位給嘉義縣的預報雨量大概在日雨量70mm左右，但昨天從下午3時到晚上8時，嘉義縣很多地方雨量都超過200mm，中埔鄉下到289mm，超乎預期，強降雨才致災。

關於水上鄉台82線高速道路中和交流道地勢太低，每逢暴雨就淹水的情況，翁章梁說，要解決水患必須將整個交流道及交流道下方中義路的路基抬高，整體經費約新台幣3億元，這部分會與公路總局進行協商。

另外，中和交流道一帶若發生淹水情況，以往縣府與警方都會馬上封鎖禁止通行，但昨天的淹水速度太快以致反應不及，這方面縣府會檢討，如何及時警示，避免憾事再發生。

昨天台82線快速公路嘉義縣中和交流道附近淹水，多輛車子受困，消防人員救出32名民眾，但今早現場發現1男1女疑溺斃廂型車內，事故原因相關單位調查中。

淹水 嘉義 翁章梁

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