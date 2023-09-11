快訊

雨區擴大！增至嘉市、苗栗等10縣市 恐一路下到晚上

摩洛哥2,122死強震：徒手挖掘倖存者的絕望災民

大直樓塌前44天監測就有問題？李四川：基泰昨才給資料 嚴重可吊照

豪雨稍歇嘉市積淹水點即消 仍有3處待改善

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉市蘭井街與興中街一間木造房屋昨晚因大雨不斷而倒塌。圖／讀者提供
嘉市蘭井街與興中街一間木造房屋昨晚因大雨不斷而倒塌。圖／讀者提供

昨天豪雨嘉義市府統計積淹水地點共計41處，昨晚雨勢稍歇後已消退；其中北港路交流道、東義路及吳鳳南路166巷等3處退水較慢，市府工務處將針對這些積淹水通報點，安排現勘研擬改善對策。

市府表示，中央氣象局昨日下午2點針對嘉義市發布大雨特報，影響時間為昨日下午至10日晚上。經統計嘉義市東、西區日累積雨量皆破300mm已接近大豪雨等級，其中東區降雨特性為短延時強降雨，最大時雨量89mm；西區降雨特性為長延時強降雨，最大時雨量76.5mm。

市府工務處水災應變小組於氣象情資分析後，提前在下午2點半通知抽水站、地下道、抽水機廠商待命，在下午3點完成嘉義市移動式抽水機計有13處17部機組待命，及後湖、湖內抽水站人員進駐完畢，並在下午3點8分啟動抽水，後續因應降雨情形，再增調派2部抽水機至北港路交流道及興村草堂支援。

工務處表示，晚上8點半過後雨勢減緩，各地區積淹水陸續退去，這次豪雨事件積淹水地點共計41處，其中北港路交流道、東義路及吳鳳南路166巷等3處退水較慢，針對積淹水通報點位，市府工務處將會派員現勘，且研擬改善對策。

另嘉市蘭井街與興中街有間木造房屋因大雨不斷而倒塌，幸好未傳人員傷亡，市警局現場進行交管，並請求環保局支援，工務處也協助交維，昨晚大約11時影響道路交通的廢棄物，環保局都清理完畢。

嘉義市區中山路昨夜大雨，造成汽車有如水中行舟。圖／讀者提供
嘉義市區中山路昨夜大雨，造成汽車有如水中行舟。圖／讀者提供
嘉義交流道涵洞每逢豪大雨積水。圖／本報資料照片
嘉義交流道涵洞每逢豪大雨積水。圖／本報資料照片

淹水 嘉義 雨量

延伸閱讀

豪雨重創嘉義山區 阿里山森鐵2處鐵軌遭土石掩埋12日停駛

嘉義豪雨老夫婦車內溺死能否國賠？律師：先向權責機關請求協議

豪雨重創嘉義山區！嘉縣即時各災害道路搶通情況看這裡

嘉義豪雨台82釀2死…封路時間曝光 剛管制3分鐘就有人受困

相關新聞

嘉縣市停班課不一致臉書被灌爆 黃敏惠：每次都是很難的決定

以往嘉義縣市因共同生活圈關係遇到颱風等災情，是否停班、停課訊息幾乎一致，昨天暴雨災情嘉義縣因受創嚴重，宣布停班、停課，但...

豪雨稍歇嘉市積淹水點即消 仍有3處待改善

昨天豪雨嘉義市府統計積淹水地點共計41處，昨晚雨勢稍歇後已消退；其中北港路交流道、東義路及吳鳳南路166巷等3處退水較慢...

嘉義豪雨致災 縣府統計：38處淹水10路封閉3校毀損

嘉義縣昨天豪雨致災，逾半數鄉鎮市發生淹水災情、土石崩落，部分山區道路暫時封閉，縣長翁章梁今天中斷行程回台，立即召開災害應...

嘉義縣台82下淹出人命 村長喊話五河局改善南岸治水

台82快速道路中和交流道昨晚大淹水，今早有2名年長者被發現淹死車上，附近村長抱怨逢雨必淹，赤蘭溪接八掌溪都暴漲堵水，南北...

全運會服裝、獎座亮相 大師鄧廉懷操刀展現力與美

全國運動會將於10月21日至26日在台南市舉行，南市府今舉辦全運會服裝、獎座、獎牌發布記者會，融入了在地色彩的服裝設計，...

台南孔廟執行長海選風波未了 市府：深耕在地走向國際

南市文化局以海選方式從17名人選中，選出石牧民為孔廟文化基金會執行長，市議會國民黨團質疑石牧民在文化、教育、孔孟之學的能...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦