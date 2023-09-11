豪雨稍歇嘉市積淹水點即消 仍有3處待改善

昨天豪雨嘉義市府統計積淹水地點共計41處，昨晚雨勢稍歇後已消退；其中北港路交流道、東義路及吳鳳南路166巷等3處退水較慢，市府工務處將針對這些積淹水通報點，安排現勘研擬改善對策。

市府表示，中央氣象局昨日下午2點針對嘉義市發布大雨特報，影響時間為昨日下午至10日晚上。經統計嘉義市東、西區日累積雨量皆破300mm已接近大豪雨等級，其中東區降雨特性為短延時強降雨，最大時雨量89mm；西區降雨特性為長延時強降雨，最大時雨量76.5mm。

市府工務處水災應變小組於氣象情資分析後，提前在下午2點半通知抽水站、地下道、抽水機廠商待命，在下午3點完成嘉義市移動式抽水機計有13處17部機組待命，及後湖、湖內抽水站人員進駐完畢，並在下午3點8分啟動抽水，後續因應降雨情形，再增調派2部抽水機至北港路交流道及興村草堂支援。

工務處表示，晚上8點半過後雨勢減緩，各地區積淹水陸續退去，這次豪雨事件積淹水地點共計41處，其中北港路交流道、東義路及吳鳳南路166巷等3處退水較慢，針對積淹水通報點位，市府工務處將會派員現勘，且研擬改善對策。