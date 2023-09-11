嘉義豪雨致災 縣府統計：38處淹水10路封閉3校毀損
嘉義縣昨天豪雨致災，逾半數鄉鎮市發生淹水災情、土石崩落，部分山區道路暫時封閉，縣長翁章梁今天中斷行程回台，立即召開災害應變中心工作會報，統計有38處地區淹水、10處道路封閉、3間國小校舍受損，今民眾停止上班上課，在家收拾整頓環境。
嘉義縣災害應變中心指出，嘉義縣共有38處發生程度不一的積水，其中最嚴重包括水上鄉下寮村80公分、內溪村126公分、永欽二號橋100公分；新港鄉南港村淹水達62公分；民雄鄉西昌村51公分、大崎村48公分；中埔鄉和睦村82公分。
建設處表示，截至今天中午為止，共有10處道路封路，經搶通已有7處回復通行，阿里山鄉嘉129縣8k+100處目前為單向通車，梅山鄉縣道166線73k處預計明天下午5點搶修完畢，水上鄉嘉175鄉道（台82橋下）預計今天下午5點通車。
教育處指出，中埔鄉同仁國小、民雄鄉三興國小，秀林國小發生漏水、水管破裂、圍牆倒塌，校方皆在第一時間進行處置，已將封鎖線圍起。水利處說明，已檢查各水門及排水系統運作，目前所有搶修工程正在全力進行，午後山區仍可能降雨，需嚴防災情發生。
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