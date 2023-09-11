快訊

雨區擴大！增至嘉市、苗栗等10縣市 恐一路下到晚上

摩洛哥2,122死強震：徒手挖掘倖存者的絕望災民

大直樓塌前44天監測就有問題？李四川：基泰昨才給資料 嚴重可吊照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南孔廟執行長海選風波未了 市府：深耕在地走向國際

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南市文化局以海選方式從17名人選中，選出石牧民為孔廟文化基金會執行長，市議會國民黨團今提出質疑，認為德不配位要求自動請辭。記者鄭惠仁／攝影
南市文化局以海選方式從17名人選中，選出石牧民為孔廟文化基金會執行長，市議會國民黨團今提出質疑，認為德不配位要求自動請辭。記者鄭惠仁／攝影

南市文化局以海選方式從17名人選中，選出石牧民為孔廟文化基金會執行長，市議會國民黨團質疑石牧民在文化、教育、孔孟之學的能力，並批石牧民在台灣文學館工作時翹班兼課，且是網軍側翼，太陽花運動支持者，要求自動請辭，否則預算審查時將會不順利。

文化局長謝仕淵解釋，孔廟文化基金會執行長海選，不是他一人能影響，這次海選著重行銷能力，石牧民有這方面能力且也有與國外對話能力才被選中，強調要長期深耕在地也要走向國際。對於石被檢舉在台文館蹺班兼課，則表示會去了解。

王家貞拿著「只要政治正確、顏色對了，甚麼位置都可安插？」手板指出，這次海選文化基金會執行長，拖了4個月，17人參加海選，市府公告1正取2備取，結果只有1正取，沒有備取。南市府該備取卻沒備取，是否該跟台南文史工作者道歉？

蔡育輝說，孔廟是宣揚孔子儒家思想中華文化的神聖之地，但黨團接獲檢舉，指新任執行長擅長對外公關，外聘台文館，竟還打著研究員名號，因翹班兼課換人，質疑如何當孔廟文化基金會執行長？他請市府公布17名參與海選的名單以及甄選委員，檢舉者指出有2名甄選委員沒有選石牧民，為何市府公告名單只有1名正取沒有備取，請市府說清楚，否則開會審查預算會不順利。

許至椿、李中岑、盧崑福和方一峰認為，孔廟文化基金會執行長一定要有文史文物的專業背景，因為太陽花不等於文化專業，不希望市府是政治酬庸。

文化局表示，新任執行長石牧民在公開徵才、各界菁英激烈競爭下，於9月1日上任，接續推展基金會各項業務。台南孔廟作為「全臺首學」，新任執行長未來的工作核心目標，除要持續在地深耕，並推動台灣社會不同世代對孔廟文化與儒學的認識，持守敬奉孔子公的儀典不墜。同時因應國際化及社群時代的需求，向國際社會宣傳與推廣。

文化局指出，石牧民是美國德州大學奧斯汀分校台灣文學博士，在文化教育領域深耕多年，曾任教於國內多所大學，在公視等媒體產業有過相關工作經歷，具有推動孔廟文化朝「在地化、國際化、專業化」可能性，是在合法甄選流程與公開競爭下產生的人選。

南市文化局以海選方式從17名人選中，選出石牧民為孔廟文化基金會執行長，市議會國民黨團今提出質疑，認為德不配位要求自動請辭。記者鄭惠仁／攝影
南市文化局以海選方式從17名人選中，選出石牧民為孔廟文化基金會執行長，市議會國民黨團今提出質疑，認為德不配位要求自動請辭。記者鄭惠仁／攝影

孔廟 文史工作者 文化局

延伸閱讀

懸缺1年多 台南孔廟文化基金會新任執行長石牧民出任

T1聯盟／台啤雲豹「電豹女」海選爭最後3席 李多慧當決選評審

睽違6年府城迓媽祖明年擴大舉辦 鄭成功駕前2神將開光

民眾黨區域立委提11席不再增加 不分區至少提20席

相關新聞

嘉縣市停班課不一致臉書被灌爆 黃敏惠：每次都是很難的決定

以往嘉義縣市因共同生活圈關係遇到颱風等災情，是否停班、停課訊息幾乎一致，昨天暴雨災情嘉義縣因受創嚴重，宣布停班、停課，但...

豪雨稍歇嘉市積淹水點即消 仍有3處待改善

昨天豪雨嘉義市府統計積淹水地點共計41處，昨晚雨勢稍歇後已消退；其中北港路交流道、東義路及吳鳳南路166巷等3處退水較慢...

嘉義豪雨致災 縣府統計：38處淹水10路封閉3校毀損

嘉義縣昨天豪雨致災，逾半數鄉鎮市發生淹水災情、土石崩落，部分山區道路暫時封閉，縣長翁章梁今天中斷行程回台，立即召開災害應...

嘉義縣台82下淹出人命 村長喊話五河局改善南岸治水

台82快速道路中和交流道昨晚大淹水，今早有2名年長者被發現淹死車上，附近村長抱怨逢雨必淹，赤蘭溪接八掌溪都暴漲堵水，南北...

全運會服裝、獎座亮相 大師鄧廉懷操刀展現力與美

全國運動會將於10月21日至26日在台南市舉行，南市府今舉辦全運會服裝、獎座、獎牌發布記者會，融入了在地色彩的服裝設計，...

台南孔廟執行長海選風波未了 市府：深耕在地走向國際

南市文化局以海選方式從17名人選中，選出石牧民為孔廟文化基金會執行長，市議會國民黨團質疑石牧民在文化、教育、孔孟之學的能...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦