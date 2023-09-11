台南孔廟執行長海選風波未了 市府：深耕在地走向國際

南市文化局以海選方式從17名人選中，選出石牧民為孔廟文化基金會執行長，市議會國民黨團質疑石牧民在文化、教育、孔孟之學的能力，並批石牧民在台灣文學館工作時翹班兼課，且是網軍側翼，太陽花運動支持者，要求自動請辭，否則預算審查時將會不順利。

文化局長謝仕淵解釋，孔廟文化基金會執行長海選，不是他一人能影響，這次海選著重行銷能力，石牧民有這方面能力且也有與國外對話能力才被選中，強調要長期深耕在地也要走向國際。對於石被檢舉在台文館蹺班兼課，則表示會去了解。

王家貞拿著「只要政治正確、顏色對了，甚麼位置都可安插？」手板指出，這次海選文化基金會執行長，拖了4個月，17人參加海選，市府公告1正取2備取，結果只有1正取，沒有備取。南市府該備取卻沒備取，是否該跟台南文史工作者道歉？

蔡育輝說，孔廟是宣揚孔子儒家思想中華文化的神聖之地，但黨團接獲檢舉，指新任執行長擅長對外公關，外聘台文館，竟還打著研究員名號，因翹班兼課換人，質疑如何當孔廟文化基金會執行長？他請市府公布17名參與海選的名單以及甄選委員，檢舉者指出有2名甄選委員沒有選石牧民，為何市府公告名單只有1名正取沒有備取，請市府說清楚，否則開會審查預算會不順利。

許至椿、李中岑、盧崑福和方一峰認為，孔廟文化基金會執行長一定要有文史文物的專業背景，因為太陽花不等於文化專業，不希望市府是政治酬庸。

文化局表示，新任執行長石牧民在公開徵才、各界菁英激烈競爭下，於9月1日上任，接續推展基金會各項業務。台南孔廟作為「全臺首學」，新任執行長未來的工作核心目標，除要持續在地深耕，並推動台灣社會不同世代對孔廟文化與儒學的認識，持守敬奉孔子公的儀典不墜。同時因應國際化及社群時代的需求，向國際社會宣傳與推廣。