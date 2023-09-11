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豪雨重創嘉義山區！嘉縣即時各災害道路搶通情況看這裡
豪雨淹嘉義縣市，昨下午山區各鄉鎮累積降雨衝破200毫米，爆發多處土石流，多處道路柔腸寸斷，今仍落石不斷。嘉縣府建設處強調，這次豪大雨重創山區道路，大小落石不斷，呼籲民眾非必要，請勿上山。目前各災區全力出動大小機具搶通，12點前搶通情況如圖表。
縣府建設處表示，搶通中包含：中和交流道及嘉175鄉道持續封閉、嘉129線8.1公里處阿里山鄉山美段二次坍方、嘉124-1線番路鄉觸口阿里山工務段、嘉166縣道73公里處梅山鄉瑞里邊坡崩塌、嘉141線中埔鄉中崙段土石堆積。
91W低壓帶發威，昨天下午雷電大雨狂倒嘉義地區，強降雨鄉鎮市超過200毫米，嘉義山區豪雨造成坍方面積大、土石及巨石量多，搶救難度增，預計今傍晚5點才可能搶通完成。
嘉縣長翁章梁中斷日本行程趕回台，下午12點半從水上鄉下寮村、台82線水上段、番路鄉觸口、竹崎文峰村及民雄西昌抽水站等重災區勘災視察，了解災後情況及傾聽地方民意。
災況最嚴重屬水上鄉永欽橋赤蘭溪水溢堤15車受困滅頂，嘉縣消指出，共救出37人，其一輛廂型車內今晨發現2人明顯死亡；竹崎文峰村民宅大體遭土石掩沒，中午11點15分開挖找到，順利尋獲讓死者今得以入土為安。
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