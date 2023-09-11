嘉義豪雨台82釀2死…封路時間曝光 剛管制3分鐘就有人受困

嘉義台82下中和交流道地勢低窪，昨暴雨汪洋一片，今早有夫妻被發現淹死車內。村長陳美英說，昨晚7點多路面開始積水，直到淹水仍有車從交流道下來。警方7點57分到場封路管制，消防局8點就接到第1通求救電話。縣府工務處指出，水淹太快來不及應變。

水上鄉義興村長陳美英說，昨天7點多路面開始積水，不到5分鐘就已水深及膝，半小時後就有車被滅頂，持續疏散卻仍有車下中和交流道涉水，最後多車受困需大批人力救災，盼政府預測暴漲高度，一旦可能滿溢就要提前在各入口封路，不要再讓車輛進入淹水地區。

工務處長郭良江說，嘉義縣昨天瞬間急降雨，山區雨量3小時累積逾200毫米，雨量相當驚人，八掌溪水位上升很快，台82下低窪地區先發生道路積水，再有部分溢堤導致車滅頂，因速度太快難以預測，當下來不及應變，未來將研擬抬高台82及道路。

議員詹琬蓁說，縣府處理態度不夠積極，第一時間沒有封路保護民眾，也沒有即時掌握災情，民眾最需要的封路、封橋地點都沒公布，許多人陳情出門不知道怎麼走，應要即時公布所有封閉橋梁及淹水路段，避免民眾誤駛受困。

水上分局指出，接獲民眾通報道路積水後，雖縣府沒通知封路，但仍在晚上7點57分由派出所趕往現場，同時封閉永欽橋、中和交流道；另，台82線快速道路28.9、30公里處都淹水，也指揮民眾回轉逆向下交流道，直到深夜都在疏散交通。

立委蔡易餘說，台82中和交流道地勢較低窪，遇山上暴雨水全流下，八掌溪、赤蘭溪也暴漲，造成嚴重淹水災情，今天下午2點將與公路總局會勘，研擬在交流道周邊建滯洪池，也與河川局聯繫，盼能提前預測水位避免災情。