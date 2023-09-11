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嘉義豪雨釀2死…赤蘭溪溢堤困15車 竹崎遭埋遺體還在挖掘中

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣竹崎鄉文峯村一民宅內預今出殯遺體慘遭土石掩埋，國軍、警方及警消大批人進災區開挖。圖／賴國華提供
嘉縣竹崎鄉文峯村一民宅內預今出殯遺體慘遭土石掩埋，國軍、警方及警消大批人進災區開挖。圖／賴國華提供

嘉義豪雨災況慘重，赤蘭溪因河道窄，遇山區豪雨溪水暴漲快易溢堤，昨晚6點多上游中埔山區開始溪水暴漲傳災情，7點20多中和交流道開始淹水，受困15輛車約在7點40分受困滅頂；水上鄉民生社區76歲關姓夫妻昨晚欲從82快速道下往永欽橋方向返家，今晨被發現夫妻雙死於車內，詳事故及死因待檢警釐清。

另竹崎鄉文峯村一民宅遭土石掩埋，造成今天要出殯遺體慘遭埋，所幸家屬逃離即時，村長協調開挖，國軍、警方及警消大批人今晨進災區開挖，目前已傳出看見大體，持續搶救開挖中。

水上鄉長林緗亭勘災表示，災區地點長期以來涉及許多單位，之前因易淹水將此道路已填高，但從這次災情可知道填高並不是解決辦法，地方民眾認為旁邊的農地，應該以在地觀念來做滯洪池解決洪患。

林緗亭表示，水上抽水站當初設置不當，應該要換地方，例如昨晚赤蘭溪全滿，抽水站也抽不動水，一直等到洪水退才去啟動抽水，強烈建議：抽水站換地方。

中庄村地方民眾表示，上次淹這麼高是88風災，以往下豪雨沒發生過淹成這樣，更可怕昨晚10分鐘大量泥沙快速溢堤，非常恐怖，目堵鄰居圍強遭洪水沖倒，他加入救援，緊急救出湖子內站3人1狗。

受困中和交流道車輛駕駛指出，昨晚開下82中和快速道約7點52分，就遭水圍困，當時水勢很急，第一時間全跑上車頂打電話求救，心有餘悸，若水在高那麼一點，大家恐怕都被洪水沖走。

嘉義縣救難協會理事長徐紹唐表示，他住在赤蘭溪上游鹽館村，昨傍晚6點多溪水暴漲，鄰居貨車遭洪水衝入農田，這次山洪暴發是他50年來首見最嚴重。

水上鄉永欽橋下為赤蘭溪，地方稱為雷公溪，因河道較窄小，遇中埔山區豪雨，溪水暴漲快易溢堤，嘉義昨下午起累積雨量破200毫米，溪水暴漲山區傳土石流，番路鄉嘉130線5公里、竹崎166線縣道66.5公里、番路鄉嘉159甲線21公里等預計今搶通。

嘉縣竹崎鄉文峯村一民宅內預今出殯遺體慘遭土石掩埋，國軍、警方及警消大批人進災區開挖。圖／賴國華提供
嘉縣竹崎鄉文峯村一民宅內預今出殯遺體慘遭土石掩埋，國軍、警方及警消大批人進災區開挖。圖／賴國華提供
嘉義縣市暴雨災情慘重，永欽橋赤蘭溪暴漲水淹到82快速道上，今水退後附近居民一早開始清潔家園，滿是泥濘。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣市暴雨災情慘重，永欽橋赤蘭溪暴漲水淹到82快速道上，今水退後附近居民一早開始清潔家園，滿是泥濘。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣市暴雨災情慘重，台82線今晨水退發現一貨車內躺2名慘遭滅頂死亡的水上鄉民76歲關姓夫妻。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣市暴雨災情慘重，台82線今晨水退發現一貨車內躺2名慘遭滅頂死亡的水上鄉民76歲關姓夫妻。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣竹崎鄉文峯村一民宅內預今出殯遺體慘遭土石掩埋，國軍、警方及警消大批人進災區開挖。記者呂慧瑜／翻攝
嘉縣竹崎鄉文峯村一民宅內預今出殯遺體慘遭土石掩埋，國軍、警方及警消大批人進災區開挖。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣市暴雨災情慘重，台82線今晨水退發現一貨車內躺2名慘遭滅頂死亡的水上鄉民76歲關姓夫妻。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣市暴雨災情慘重，台82線今晨水退發現一貨車內躺2名慘遭滅頂死亡的水上鄉民76歲關姓夫妻。記者呂慧瑜／攝影
嘉義昨豪雨災況慘重，赤蘭溪因河道窄，遇山區豪雨溪水暴漲易溢堤，造成晚間7點多中和交流道淹水15車受困，救出32人2死。記者呂慧瑜／攝影記者呂慧瑜／攝影
嘉義昨豪雨災況慘重，赤蘭溪因河道窄，遇山區豪雨溪水暴漲易溢堤，造成晚間7點多中和交流道淹水15車受困，救出32人2死。記者呂慧瑜／攝影記者呂慧瑜／攝影

洪水 豪雨 嘉義

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