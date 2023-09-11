台南新港社大道工程年底完工 打通南科交通任督二脈

台南市新港社大道與南科聯絡道路口轉向工程歷經兩年施工，今年底將完工，工務局今天表示，日前相關單位現場會勘，初步敲定將做整體號誌及路側設備更新，並以即時監控車流調整號誌時間，以疏解車流，通車後可望大幅改善南科上班尖峰時間交通壅塞問題。

南市府因應南科就業人口成長的交通需求，建構更完整的交通路網，向內政部營建署爭取「新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善工程」，總經費3.3億元，道路採立體化車道設計，工程長度約1公里，寬30公尺，橋梁長度約340公尺，2021年8月開工，預計今年底完工。

工務局表示，日前邀集內政部營建署南區工程處、南科管理局、交通局、新市區公所現場會勘，研商交通引導號誌等配置問題，由於完工後新港社大道往南科園區方向為4車道，包含高架2車道、平面2車道，初步決定交通號誌採輪放方式，以避免下高架車流與平面道路車流交織造成碰撞影響行車安全，未來也將做整體號誌及路側設備更新，並以即時監控車流調整號誌時間，以疏解車流。

工務局強調，南科聯絡道路口轉向工程完工後，可提供進南科園區更便捷道路，減輕新港社大道與南科聯絡道路口轉向車流壓力，可望大幅改善南科上班尖峰時間交通壅塞問題。