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人口最少！台南龍崎迎來超商進駐 居民滿心期待：快點營業

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
未來此地超商為直營門市，經營地點是三角窗黃金地帶，對面是虎形山公園入口，附近又有區民活動中心、圖書館，連龍崎國中、小都在附近，附近停車空間就超過60格，非常方便。記者李文德／攝影
未來此地超商為直營門市，經營地點是三角窗黃金地帶，對面是虎形山公園入口，附近又有區民活動中心、圖書館，連龍崎國中、小都在附近，附近停車空間就超過60格，非常方便。記者李文德／攝影

台南市龍崎區人口數3510人，為全市最少人口。生活用品或者食材購買等，通常都依賴鄰近雜貨店，甚至要到關廟區購買，而居民日後有新選擇了。經龍崎區公所將舊公有零售市場做為基地招商後，統一集團7-ELEVEN確定進駐，雙方將在10月1日簽約，隨即展開裝修，希望趕在11月底前正式開幕營業。

龍崎區人口約3510人，其中65歲以上長輩占1/3，居民平常依賴雜貨店購買生活用品，要購買大量蔬菜水果時，可能要自己騎車或搭車前往4公里遠的關廟區菜市場。日前也被網友討論龍崎好像是全市沒有超商進駐的地方，龍崎區長陳新澈表示，位在國道3號關廟服務區的連鎖超商雖屬龍崎區內，但因為地處在休息站中，龍崎可說是目前全市沒有連鎖超商的行政區。

龍崎區公所3月開始辦理超商進駐計畫，以舊公有零售市場為基地招商，7月終於確定由統一集團7-Eleven進駐，雙方預計10月1日簽約，隨即展開裝修，期望最快在11月底前正式開幕營運。

陳新澈說，此地超商為直營門市，經營地點為三角窗黃金地帶，對面是虎形山公園入口，附近又有區民活動中心、圖書館，連龍崎國中、小都在附近，附近停車空間就超過60格，非常方便。目前已經將舊公有市場市集攤位移除，超商將設置在1樓，面積約50坪，不過未來龍崎區的超商並不是24小時營業，目前預計營業時間為早上7點至晚上7點。

陳新澈還說，引進連鎖超商，希望增加居民生活便利，因市場旁郵局，每個營業日只營運半天，將來超商進駐後，民眾繳費或寄送物品能有另一選擇。而龍崎年度盛事「空山祭」每年年底至隔年元宵節期間舉辦，活動吸引10萬至12萬人次，單日曾創下1萬2000人次的高人氣。未來也希望能與超商連結，活絡龍崎經濟與觀光。

居民表示，因為現在龍崎區其實沒菜市場，買菜買肉必須到關廟，除此之外更沒有餐飲店，不想煮飯時還要跑到關廟買，非常不方便。更直說「期待快點營業」，以後就可以到超商買便當吃。

未來此地超商為直營門市，經營地點是三角窗黃金地帶，對面是虎形山公園入口，附近又有區民活動中心、圖書館，連龍崎國中、小都在附近，附近停車空間就超過60格，非常方便。記者李文德／攝影
未來此地超商為直營門市，經營地點是三角窗黃金地帶，對面是虎形山公園入口，附近又有區民活動中心、圖書館，連龍崎國中、小都在附近，附近停車空間就超過60格，非常方便。記者李文德／攝影
龍崎區公所3月開始辦理超商進駐計畫，以舊公有零售市場為基地招商，終於確定由統一集團7-Eleven進駐，雙方預計10月1日簽約，隨即展開裝修，期望最快在11月底前正式開幕營運。記者李文德／攝影
龍崎區公所3月開始辦理超商進駐計畫，以舊公有零售市場為基地招商，終於確定由統一集團7-Eleven進駐，雙方預計10月1日簽約，隨即展開裝修，期望最快在11月底前正式開幕營運。記者李文德／攝影
超商將設置在1樓，面積約50坪，不過未來龍崎區的超商並不是24小時營業，目前預計營業時間為早上7點至晚上7點。記者李文德／攝影
超商將設置在1樓，面積約50坪，不過未來龍崎區的超商並不是24小時營業，目前預計營業時間為早上7點至晚上7點。記者李文德／攝影

超商 元宵節 食材

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